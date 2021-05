भारत साल 2027 से पहले ही जनसंख्या के मामले में चीन को छोड़ देगा पीछे: रिपोर्ट

चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा.

चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए आकलन से पहले ही यह स्थिति आ सकती है. चीन में पिछले कुछ सालों में जन्म दर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है. संयुक्त राष्ट्र ने साल 2019 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत की जनसंख्या में अब से लेकर साल 2050 के बीच लगभग 27 करोड़ 30 लाख लोगों की बढ़ोत्तरी होने की संभावना है.

