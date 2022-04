भारत में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट XE ने दी दस्तक, मुंबई में मिला पहला केस

कोरोना की तीसरी लहर का कहर देश में अब थम चुका है. रोजाना दर्ज किये जाने वाले केस में भी भारी गिरावट आई है. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ज्यादातर राज्यों में पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है. कई राज्यों से तो मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है. इन सबके बीच भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है.

भारत में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट XE ने भी दस्तक दे दी है. इसके संक्रमण का पहला केस 06 अप्रैल 2022 को मुंबई में दर्ज किया गया है. कुल 376 सैंपल लिए गए थे, जिनकी जांच में एक मरीज में कोरोना के XE वैरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है. बता दें कि इस नए संस्करण का पहली बार युनाइटेड किंगडम (UK) में पता चला था.

Maharashtra | Results of 11th test under the Covid virus genetic formula determination - 228 or 99.13% (230 samples) patients detected with Omicron. One patient affected by 'XE' variant and another is affected by the 'Kapa' variant of COVID19: Greater Mumbai Municipal Corporation