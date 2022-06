Petrol-Diesel Shortage: क्या देश में हकीकत में पेट्रोल-डीजल का संकट आ गया है? जानें इसकी सच्चाई

Petrol-Diesel Shortage: भारत में भी श्रीलंका की तरह पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा हो सकती है, देश में इस तरह की बातें चल रही हैं. बता दें बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि क्या देश में पेट्रोल-डीजल का संकट (Petrol-Diesel Crisis) आ गया है?. कहा जा रहा है कि इन दिनों देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म हो गया है.

मध्य प्रदेश, पजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल में पेट्रोल-डीजल की कमी (Shortage of Petrol and Diesel) से जुड़ी खबरें सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि इन राज्यों में कुछ पेट्रोल पंप (Petrol Pumps) तेल की कमी का सामना कर रहा हैं.

Production of petrol & diesel is sufficient to take care of any demand surge. Current temp situation in some states is due to sudden increase in demand & logistics issues. #NoFuelShortage #AmpleSupply @PMOIndia @HardeepSPuri @Rameswar_Teli @DDNewslive @PIB_India pic.twitter.com/Qq3Df5fF5W