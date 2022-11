GPAI: 2022-23 सत्र के लिए 'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' की अध्यक्षता करेगा भारत

GPAI: भारत 21 नवंबर को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI) की अध्यक्षता हासिल करेगा. भारत इसकी अध्यक्षता फ्रांस से हासिल करेगा जो वर्तमान में इस पहल का अध्यक्ष है. यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए बनाया गया है. भारत को 2022-23 सत्र के लिए इसकी मेजबानी मिलेगी.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर टोक्यो में आयोजित जीपीएआई की बैठक में इसकी औपचारिकता को पूरी करेंगे. यह विश्व की प्रमुख और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है. जिसकी अध्यक्षता अब भारत करेगा.

सत्र 2022-2023 संचालन समिति के लिए, पांच सीटें जापान, फ्रांस (आउटगोइंग काउंसिल चेयर), भारत (उपकमिंग काउंसिल चेयर), कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास रहेगी.

