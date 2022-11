Donyi Polo Airport: पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट का किया उद्घाटन, जानें इसके बारें में

First greenfield airport in Arunachal Pradesh: पीएम मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट, डोनी पोलो हवाई अड्डा (Donyi Polo Airport) को राष्ट्र को समर्पित किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद इस एअरपोर्ट का काम काफी कम समय में किया गया है.

पीएम मोदी ने ही इस ग्रीनफ़ील्ड एअरपोर्ट की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी थी. जिसे रिकॉर्ड समय में बना के तैयार किया गया है. अपने अरुणाचल दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 600 मेगावाट के हाइड्रो पावर स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित किया.

इस अवसर पर अरुणाचल के गवर्नर बी.डी.मिश्रा, राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित प्रमुख व्यक्ति मौजूद थे.

A very special visit to Arunachal Pradesh to inaugurate the Donyi Polo Airport in Itanagar. I would urge you all to visit this beautiful state and experience its warm hospitality. pic.twitter.com/X5Jk8OKsUx