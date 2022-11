Arun Goel: फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल बने नए इलेक्शन कमिश्नर, जानें इनके बारें में

New election commissioner: फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयुक्त (Election Commissioner) नियुक्त किया है. पंजाब कैडर के अरुण ने हाल ही में वोलंटरी रिटायरमेंट लिया था जिसके बाद उनको इस पद पर नियुक्त किया गया है.

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने प्रेस रिलीज़ के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है. इलेक्शन कमिश्नर का यह पद 15 मई से रिक्त था. तत्कालीन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद से इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई थी. सुशील चंद्रा के रिटायर होने के बाद राजीव कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे.

Shri Arun Goel assumes charge as new Election Commissioner of India.#ECI pic.twitter.com/9AW4I0KSip