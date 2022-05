Shri Ramayana Yatra rail package: IRCTC की रामायण यात्रा की शुरुआत 21 जून से होगी, जानें इसकी खासियत

Shri Ramayana Yatra rail package: इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) द्वारा 21 जून, 2022 को एक विशेष पर्यटक ट्रेन के माध्यम से 18-दिवसीय श्री रामायण यात्रा शुरू की जा रही है. आईआरसीटीसी की तरफ से पहली भारत गौरव ट्रेन 21 जून 2022 को रवाना होगी. इस यात्रा के तहत पैसेंजरों को श्री रामायण यात्रा कराई जाएगी जोकि 18 दिनों की होगी.

भारत एवं नेपाल के दो पवित्र तीर्थ स्थलों अयोध्या तथा जनकपुर को जोड़ती हुई पहली टूरिस्ट ट्रेन चलायी जा रही है. यह ट्रेन स्वदेश दर्शन के तहत चिन्हित रामायण सर्किट पर भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े स्थलों का पर्यटन कराएगी. बता दें नेपाल स्थित जनकपुर में राम जानकी मंदिर का दर्शन भी ट्रेन टूर में शामिल होगा.

Uncover the places associated with the life of Lord Rama and dwell into divinity with IRCTC Shri Ramayana Yatra tour by Bharat Gaurav Tourist train for 18D/17N starts at ₹62,370/- pp*. For details, visit https://t.co/M77EjFNrvQ @AmritMahotsav