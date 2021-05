इजरायली कंपनी इकोपिया भारत में यूएई के लिए कर रही है सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन

इज़राइली दूतावास ने 06 मई, 2021 को यह सूचित किया है कि, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ इंडो-इज़राइल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स - IFIICC द्वारा एक साझेदारी शुरू की गई है, जिसके माध्यम से एक इजरायली कंपनी संयुक्त राज्य अरब अमीरात - यूएई में एक ऐतिहासिक परियोजना के लिए भारत में एक अभिनव सौर प्रौद्योगिकी का उत्पादन कर रही है.

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हस्ताक्षर किए गए अब्राहम समझौते ने इस पूरे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी और दोस्ती का मार्ग प्रशस्त किया है.

भारत में इज़राइल के दूतावास ने यह जानकारी दी है कि, भारत में इज़राइल के राजदूत रॉन मलका के नेतृत्व में, भारत, इज़राइल और यूएई के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत IFIICC (इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडो-इज़राइल ऑफ कॉमर्स ऑफ कॉमर्स) द्वारा की गई है.

