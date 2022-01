India's first Open Rock Museum: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 06 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने ट्वीट किया कि जनता को समर्पित...यह रॉक संग्रहालय...भारत के प्राचीन इतिहास और विरासत में गहराई की एक कहानी कहता है. बकौल केंद्रीय मंत्री, भारत की आज़ादी के 75-वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार देश में 75 विज्ञान संग्रहालय स्थापित करेगी.

Dedicated to public,India's first 'Rock' Museum at #Hyderabad. Ranging in age from 3.3 billion years to 55 million years, each of the fascinatingly beautiful pieces tells a story deeply embedded in India's ancient history and heritage. Must congratulate #CSIR #NGRI for it. pic.twitter.com/cIJVcj50on