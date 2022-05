Kapil Sibal resigns from Congress: कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, सपा से राज्यसभा के लिए किया नामांकन

Kapil Sibal resigns from Congress: पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. समाजवादी पार्टी (सपा) से समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया.

कपिल सिब्बल ने हाल ही में खुलासा किया कि वे कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि 16 मई 2022 को ही कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था. उन्होंने कहा कि संसद में एक स्वतंत्र आवाज होना बहुत ही अहम है. यदि एक स्वतंत्र आवाज बोलती है तो लोग मानेंगे कि यह किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है.

Lucknow | I'll not say anything about Congress. I've resigned, so it's not appropriate for me to say anything about Congress. It's not easy to leave a relationship of 30-31 years: Kapil Sibal after filling nomination of Rajya Sabha with the support of the Samajwadi Party pic.twitter.com/mshm5IVCaV