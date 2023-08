23 अगस्त को मून पर होगी Chandrayaan-3 की लैंडिंग, पृथ्वी की कक्षा से निकला बाहर

हाइलाइट्स:

Chandrayaan-3 Mission Update: इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया है और चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ रहा है. साथ ही इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 को ट्रांसलूनर ऑर्बिट (Translunar Orbit) में स्थापित कर दिया गया है.

भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान 5 अगस्त 2023 को चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा जिसका अगला पड़ाव चांद होगा.

Chandrayaan-3 completes its orbits around the Earth and heads towards the Moon.



A successful perigee-firing performed at ISTRAC, ISRO has injected the spacecraft into the translunar orbit.



