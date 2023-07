IND vs WI: ईशान किशन ने तोड़ा सचिन का यह पुराना रिकॉर्ड, धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की

भारतीय युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भी अर्धशतक लगा दिया. हालांकि भारत यह मैच हार गया लेकिन किशन ने महान एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की. भारत की ओपनिंग जोड़ी ने शानदार खेल दिखाया. सलामी बल्लेबाज शुबमन गिल ने 34 और किशन ने शानदार अर्द्धशतक लगाया.

Ishan Kishan with a steady FIFTY off 51 deliveries. This is his 5th ODI half-century

किशन ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुये 55 गेंदों में 6 चौके और एक छक्के की मदद से 55 रनों की पारी खेली. शुबमन गिल ने उनका बढ़िया साथ दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 90 रन जोड़े लेकिन उसके बाद के बल्लेबाज पारी को संभाल नही पायें.

दूसरे वनडे में 25 वर्षीय ईशान किशन ने महान विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. ईशान किशन एमएस धोनी के बाद वेस्टइंडीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार अर्धशतक बनाने वाले दूसरे विकेटकीपर बन गए हैं.

ईशान किशन ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है. ईशान पांच पारियों के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए है. इस मामले में उन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

युवा डायनेमो अब भारत के लिए शुरुआती बल्लेबाजों की सूची में नंबर एक स्थान पर है, जिन्होंने पांच पारियों के बाद भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए है.

किशन ने तेंदुलकर के 321 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए शानदार 348 रन बनाए हैं. उनके पीछे 320 रन के साथ शुबमन गिल हैं.

भारत की वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 4 साल बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में हार हुई है. बारबाडोस में खेले गए दूसरे वनडे मैच में जीत के साथ वेस्टइंडीज़ ने 3 मैचों की सीरीज़ में 1-1 से बराबरी कर ली है. वेस्टइंडीज़ ने भारत को 181-रन पर ऑल आउट कर दिया था और टारगेट 36.4-ओवरों में हासिल कर लिया.

West Indies win the second #WIvIND ODI.



None