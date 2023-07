कैसे काम करेगा WhatsApp का नया 'इंस्टेंट वीडियो मेसेजेस' फीचर? जानें

Instant video messages: मेटा ने एक नया वॉट्सऐप फीचर लॉन्च किया है जिसकी मदद से वॉट्सऐप यूजर शार्ट वीडियो मेसेज (Instant video messages) भेज सकते है और इस प्रकार के वीडियो मेसेज रिसीव कर सकते है. वॉट्सऐप समय-समय पर अपने यूजर को बेहतर सुविधा प्रदान करने की कोशिश करता रहता है.

इस नए फीचर की मदद से यूजर और इंटरेस्टिंग मोड में अपने जानने वालों से जुड़ सकते है और अपनी भावनाओं और बेहतर वीडियो मोमेंट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते है.

sometimes you just have to see it to believe it 👀 now you can capture the moment right when it happens with a Video Message. pic.twitter.com/QiDTRhRRJ6