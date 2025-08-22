WBJEE 2025 Results Announced
बिहार DELED के पिछले साल के हल किए गए प्रश्न पत्र,पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें

बिहार DELED परीक्षा 26 अगस्त को आयोजित होने जा रही है। उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतर करने के लिए पिछले साल के क्वेश्चचन पेपर जरूर हल करने चाहिए। यहां बिहार DELED के पिछले साल के प्रश्न पत्र के PDF डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक दिया गया है।

ByPriyanka Pal
Aug 22, 2025, 14:46 IST
Bihar DELED Previous Year Solve Question Paper

प्रवेश परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए बिहार DELED के पिछले साल के प्रश्न पत्र बहुत जरूरी हैं। इससे उम्मीदवारों को यह समझने में मदद मिलती है कि सभी भागो में कितने सवाल पूछे जाते हैं और सवालों का फॉर्मेट क्या होता है। यह उन्हें जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने, सवालों को हल करने की गति में सुधार करने और अपनी कमजोरी को पहचानने में मदद करेगा। इसलिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए उम्मीदवारों को पिछले साल के पेपर डाउनलोड करके उन्हें अच्छी तरह से हल करना चाहिए।

बिहार DELED के पिछले साल के प्रश्न पत्र

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उन उम्मीदवारों के लिए एक राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है, जो बिहार DELED में एडमिशन लेना चाहते हैं। बिहार DELED प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें इन पेपर्स की मदद से सवालों को हल करना चाहिए। इससे टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, तेजी से और सही सवाल हल करने की क्षमता बढ़ती है और अंत में परीक्षा में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 

यह उम्मीदवारों को पिछले साल के पेपर्स में जरूरी टॉपिक्स और उनकी कठिनाई के स्तर को जानने में मदद करता है और फिर वे ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए एक सही स्टडी प्लान तैयार कर सकते हैं। इस लेख में, हमने उम्मीदवारों की जानकारी के लिए बिहार DELED के पिछले साल के प्रश्न पत्रों की PDF और नए परीक्षा पैटर्न के बारे में बताया है।

बिहार DELED पिछले साल के प्रश्न पत्र के PDF

बिहार DELED परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए, उम्मीदवारों को PDF फाइलों से पिछले प्रश्न पत्रों का नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और वे उसी के अनुसार अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। साथ ही, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करना जरूरी कॉन्सेप्ट्स की पहचान करने का एक बहुत अच्छा तरीका है।

29 अप्रैल 2024

पीडीएफ डाउनलोड करें

16 अप्रैल 2024

पीडीएफ डाउनलोड करें

बिहार DELED के पिछले साल के पेपर की PDF कैसे डाउनलोड करें?

बिहार DELED के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करने से अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स और उन पहलुओं का पता चलता है, जिनमें सुधार की जरूरत है। बिना किसी परेशानी के पिछले पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1:BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2:बिहार DELED के पिछले साल के प्रश्न पत्र की PDF का लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3:पिछला पेपर डेस्कटॉप पर देखा जा सकता है।

स्टेप 4:भविष्य के लिए पिछले साल के पेपर्स को डाउनलोड करें या उनका प्रिंटआउट लें।

बिहार DELED के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल कैसे करें?

पिछले साल के पेपर्स के साथ अभ्यास करके, बिहार DELED के उम्मीदवार दूसरे प्रतियोगियों से आगे निकल सकते हैं। यहां बिना किसी परेशानी के बिहार DELED के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करने के लिए जरूरी गाइड दी गई है:

*   आधिकारिक वेबसाइट या ऊपर दिए गए डायरेक्ट लिंक से पिछले पेपर्स डाउनलोड करें।

*   सवालों के जवाब देते समय एक स्टॉपवॉच लगा लें।

*   कठिनाई के स्तर का अंदाजा लगाने के लिए प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ें। पहले उन सवालों से शुरू करें, जिन्हें लेकर आप आश्वस्त हैं, और ज्यादा समय लेने वाले सवालों को अंत में हल करें।

*   अब, अपने प्रदर्शन के स्तर की जांच के लिए अपने जवाबों का मिलान आधिकारिक आंसर-की से करें।

बिहार DELED पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करने के फायदे

पिछले साल के बिहार DELED प्रश्न पत्रों को हल करना उम्मीदवारों के लिए बहुत फायदेमंद है। नीचे पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करने के मुख्य फायदे दिए गए हैं।

*   पिछले पेपर्स से परीक्षा के फॉर्मेट और उन टॉपिक्स की झलक मिलती है, जिनसे प्रवेश परीक्षा में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं।

*   यह उम्मीदवारों को अपनी पढ़ाई की रणनीति बनाने और परीक्षा पास करने की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है।

*   पिछले पेपर्स को हल करने से उम्मीदवार उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं और जिनमें सुधार की जरूरत है।

*   पिछले पेपर्स जरूरी कॉन्सेप्ट्स के तेजी से रिवीजन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करते हैं।

बिहार DELED का परीक्षा पैटर्न क्या है?

उम्मीदवारों को अच्छी तैयारी के लिए बिहार DELED परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम देखनी चाहिए। परीक्षा में कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे, जो 120 अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी। उम्मीदवारों की आसानी के लिए बिहार DELED के पिछले साल का पेपर पैटर्न नीचे दिया गया है।

विषय

प्रश्नों की संख्या

अधिकतम अंक

सामान्य हिंदी/सामान्य उर्दू

25

25

अंक शास्त्र

25

25

विज्ञान

20

20

सामाजिक अध्ययन

20

20

सामान्य अंग्रेजी

20

20

तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क

10

10

कुल

120

120

Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

