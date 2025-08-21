UPPSC CES Mains Exam 2025: 28 और 29 सितंबर को यूपीपीएससी सीएस मुख्य परीक्षा, यहां uppsc.up.nic.in देखें परीक्षा का पूरा शेड्यूल

UPPSC CES Mains Exam Date 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (CSE) मुख्य परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 28 और 29 सितंबर, 2025 को राज्यभर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह भर्ती परीक्षा कुल 609 रिक्त पदों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा दो शिफ्ट में होगी।

परीक्षा की तिथि और समय उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। जिसके अनुसार वह अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उम्मीदवार को ध्यान दें आयोग की ओर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और परीक्षा के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

UPPSC CES Mains Exam Date 2025: एडमिट कार्ड

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सीएस मुख्य परीक्षा 2025 कुल 609 रिक्त पदों के लिए आयोजित की जा रही है। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें एडमिट कार्ड साथ में ले जाना आवश्यक है।