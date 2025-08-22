WBJEE 2025 Results Announced
Focus
Quick Links

BSF Constable Vacancy 2025: बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती लास्ट डेट, तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन

BSF Constable Vacancy 2025: बीएसएफ की ओर से 3588 रिक्त पदों के लिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्ति 2025 समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अंतिम तिथि यानी 24 सितंबर, 2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन नीचे लेख में दिए गए स्टेप के जरिए पूरा कर सकते हैं।

ByPriyanka Pal
Aug 22, 2025, 14:27 IST
BSF Constable Vacancy 2025 Last Date
BSF Constable Vacancy 2025 Last Date

BSF Constable Vacancy 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से हेड  कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कुल 3588 रिक्त पदों के लिए आवेदन 26 जुलाई को मांगे गए थे। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं।

हालांकि एप्लिकेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों जैसे जनरल, OBC और EWS को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। 18 से 25 वर्ष तक के उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप आगे लेख में दिए गए आसान स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

BSF Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

उम्मीदवार नीचे टेबल में बीएसएफ भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

प्राधिकरण का नाम 

सीमा सुरक्षा बल (BSF) 

पदों की संख्या 

3588 

आवेदन करने की तिथि 

24 से 26 अगस्त 2025 (रात 11 बजे तक)

आयु सीमा 

18 से 25 वर्ष 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • शारीरिक दक्षता

ऑफिशियल वेबसाइट 

https://rectt.bsf.gov.in/


बीएसएफ भर्ती 2025 महिला एवं पुरुषों के लिए शारीरिक मानक क्या हैं?

जेंडर 

शारीरिक मानक 

महिला 

  • ऊंचाई (Height): 155 सीएमएस, (अनुसूचित जनजाति) 148, 155 सीएमएस

  • दौड़ (Race) : 8.30 मिनट में 1.6 किमी

पुरुष

  • ऊंचाई (Height) : 165 सीएमएस (अनुसूचित जनजाति) 160 सीएमएस

  • छाती (Chest) :75-80 सीएमएस (अनुसूचित जनजाति) 75-80 सीएमएस

  • दौड़ (Race) : 24 मिनट में 5 किमी

अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट देखने की सलाह

बीएसएफ भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

संबंधित भर्ती अभियान के तहत कुल 3588 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, BSF Constable Tradesman 2025 पर जाएं।

स्टेप 3 BSF Constable Tradesman Recruitment 2025 Online Application Form 2025 क्लिक करें।

स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें। 

स्टेप 5 एप्लिकेशन फीस को भरें।

स्टेप 6 फॉर्म सब्मिट कर प्रिंट आउल लेना ना भूलें।

यह भी देखें: BSF Recruitment 2025: बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल सहित कई पदों पर निकाली भर्ती

 


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News