BSF Constable Vacancy 2025: बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती लास्ट डेट, तुरंत करें ऑनलाइन आवेदन

BSF Constable Vacancy 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कुल 3588 रिक्त पदों के लिए आवेदन 26 जुलाई को मांगे गए थे। जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं।

हालांकि एप्लिकेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों जैसे जनरल, OBC और EWS को 100 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। 18 से 25 वर्ष तक के उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप आगे लेख में दिए गए आसान स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

BSF Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवार नीचे टेबल में बीएसएफ भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: