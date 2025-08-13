BSF Recruitment 2025: बीएसएफ ने हैड कांस्टेबल सहित कई पदों पर निकाली भर्ती, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया जानें

पीईटी और पीएसटी टेस्ट

24 अगस्त से 23 सितंबर 2025

आवेदन करने की तिथि

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

उम्मीदवार नीचे टेबल में बीएसएफ भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं:

BSF Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

हालांकि 23 सितंबर 2025 तक न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आगे लेख देख सकते हैं।

BSF Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल (BSF) की तरफ से हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक पद पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1121 रिक्त पदों को भरा जाएगा। BSF आवेदन पत्र 24 अगस्त 2025 से शुरू होंगे, उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। लिंक एक्टिव होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

BSF Recruitment 2025: आयु सीमा

उम्मीदवार नीचे टेबल के माध्यम से बीएसएफ भर्ती 2025 के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सभी वर्गों के साथ दी गई है:

वर्ग आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम (जनरल) 25 वर्ष ओबीसी 28 वर्ष एससी/एसटी 30 वर्ष

BSF Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता

हेड कांस्टेबल (RO) - उम्मीदवारों को 10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही रेडियो एवं टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, डेटा प्रिपरेशन या संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय ITI डिग्री होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं या समकक्ष उत्तीर्ण उम्मीदवार भी पात्र हैं।

हेड कांस्टेबल (RM) - उम्मीदवारों को 10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। रेडियो एवं टेलीविजन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, या संबंधित ट्रेड में 2 वर्षीय आईटीआई डिग्री होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 12वीं या समकक्ष उत्तीर्ण उम्मीदवार भी पात्र हैं।