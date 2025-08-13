Indian Army NCC 123rd Course 2026 Online Form: भारतीय सेना में स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए शुरू

Indian Army NCC 123rd Course : भारतीय सेना की ओर से एनसीसी 123वीं स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। स्पेशल एंट्री स्कीम के तहत इसमें कुल 76 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक महिला एवं पुरुष उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकते हैं। जो कि भारतीय सेना के अपने नियमों के अनुसार तय किए गए हैं।

हालांकि इसके लिए केवल अविवाहित महिला एवं पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारतीय सेना में आवेदन 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

Indian Army NCC 123rd Course: महत्वपूर्ण विवरण

भारतीय सेना में आवेदन 12 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2025 तय की गई है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए गए विवरणों की जांच कर सकते हैं: