AIIMS CRE Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एम्स सीआरई एडमिट कार्ड, aiimsexams.ac.in पर मिलेगा Direct Link

AIIMS CRE Admit Card 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) 25 और 26 अगस्त, 2025 को देश भर में AIIMS CRE परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। संस्थान आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexam.ac.in पर AIIMS CRE Admit Card 2025 जारी करने वाला है। Admit Card लिखित परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। Candidates को इसे परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो आईडी के साथ ले जाना होगा।
AIIMS CRE Admit Card 2025 Download Link
Candidates को हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लिंक पर अपनी लॉग-इन जानकारी का उपयोग करना होगा। AIIMS द्वारा Admit Card डाउनलोड लिंक Active किए जाने के बाद, Candidates को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार रखना होगा। हालांकि, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे AIIMS CRE Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-
AIIMS CRE Admit Card 2025 - हाइलाइट्स
AIIMS CRE 2025 भर्ती अभियान के तहत, संस्थान Group B और C के कुल 3496 पदों पर भर्ती करेगा। AIIMS CRE Admit Card 2025 की जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
AIIMS CRE 2025
|
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था
|
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
|
पद का नाम
|
Group B और C पद
|
कुल रिक्तियां
|
3496
|
परीक्षा की तारीख
|
25 और 26 अगस्त, 2025
|
प्रश्नों की संख्या
|
100 MCQs
|
कुल अंक
|
400
|
Admit Card जारी होने की तारीख
|
जल्द
|
Admit Card डाउनलोड लिंक
|
aiimsexam.ac.in
|
चयन प्रक्रिया
|
कंप्यूटर-आधारित टेस्ट/स्किल टेस्ट
AIIMS CRE Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
Candidates अपनी लॉग-इन जानकारी का उपयोग करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
-
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: aiimsexam.ac.in
-
होमपेज पर, Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें।
-
फिर AIIMS CRE Admit Card 2025 चुनें।
-
अपना Registration नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
-
परीक्षा के दिन के लिए Admit Card डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट ले लें।
