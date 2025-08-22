AIIMS CRE Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें एम्स सीआरई एडमिट कार्ड, aiimsexams.ac.in पर मिलेगा Direct Link

AIIMS CRE Admit Card 2025: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) 25 और 26 अगस्त, 2025 को देश भर में AIIMS CRE परीक्षा 2025 आयोजित करेगा। संस्थान आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट aiimsexam.ac.in पर AIIMS CRE Admit Card 2025 जारी करने वाला है। Admit Card लिखित परीक्षा के लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। Candidates को इसे परीक्षा केंद्र पर एक वैध फोटो आईडी के साथ ले जाना होगा।

AIIMS CRE Admit Card 2025 Download Link

Candidates को हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए लिंक पर अपनी लॉग-इन जानकारी का उपयोग करना होगा। AIIMS द्वारा Admit Card डाउनलोड लिंक Active किए जाने के बाद, Candidates को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड तैयार रखना होगा। हालांकि, आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे AIIMS CRE Admit Card 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-

AIIMS CRE Admit Card 2025 - हाइलाइट्स

AIIMS CRE 2025 भर्ती अभियान के तहत, संस्थान Group B और C के कुल 3496 पदों पर भर्ती करेगा। AIIMS CRE Admit Card 2025 की जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।