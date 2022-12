Hanle Dark Sky Reserve: लद्दाख में स्थापित किया गया भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, जानें इसके बारें में

India’s first Dark Sky Reserve: भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना लद्दाख में की गयी गयी है. इस डार्क स्काई रिजर्व की आधिकारिक घोषणा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा की गयी है. जो लद्दाख के हानले (Hanle) में स्थापित किया गया है.

इसे डार्क स्काई रिजर्व को, हानले डार्क स्काई रिजर्व (HDSR) नाम दिया गया है. इसके लिए बेंगलुरु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) इसके स्थापना में मदद की है. इसके सम्बन्ध में पिछले वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी-बेंगलुरु के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किये गए थे.

The cluster of six hamlets of #Hanle - Bhok, Shado, Punguk, Khuldo, Naga & Tibetan Refugee habitations within the #Changthang Wildlife Sanctuary situated around the Indian Astronomical Observatory of the @IIABengaluru have been NOTIFIED as

