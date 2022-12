CSW: ईरान, को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय (CSW) से किया गया बाहर, जानें क्यों लिया गया फैसला

Iran ousted from UN women’s body: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के विपरीत नीतियों के लिए ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला निकाय (Commission on the Status of Women-CSW) से बाहर कर दिया गया है.

ईरान में हाल के घटनाक्रम को देखते हुए जिसमें एक युवती की मौत के विरोध में तेहरान में हुई कार्रवाई के बाद यह प्रस्ताव लाया गया था. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित एक कदम के बाद वोटिंग के माध्यम से यह निर्णय लिया गया.

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत, लिंडा थॉमस-ग्रीनफ़ील्ड (Linda Thomas-Greenfield) ने वोट से पहले 'संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद' (ECOSOC) को बताया कि ईरान को हटाना सही काम था, उन्होंने तेहरान की मेम्बरशिप को "आयोग की विश्वसनीयता पर बदसूरत दाग" के रूप में वर्णित किया.

India abstains at UN vote put up by US to remove Iran from UN commission on the status of women. Iran removed from the body as 29 countries vote on favour. Only 8 voted against -Russia, China, Zimbabwe, Bolivia, Oman, Nigeria, Nicaragua & Kazakhstan. https://t.co/TnxqRVh35U