IISF-2022: भोपाल में आयोजित किया जायेगा 'इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल', जानें इसके बारें में

India International Science Festival: इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF)-2022 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जायेगा. इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस साइंस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 2023 में किया जायेगा.

साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के G20 की प्रेसीडेंसी संभालने के बाद इस साइंस फेस्टिवल का महत्वपूर्ण और बढ़ जाता है क्योंकि G20 की विभिन्न बैठकों के तहत देश में कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे.

डॉ जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी की सरकार के अंतर्गत देश ने कई वैज्ञानिक सफलताएं हासिल की है. साथ ही 'जीवन में सुगमता' लाने के लिए वास्तव में हर घर में विज्ञान के अनुप्रयोगों प्रयोग किया गया है.

"India International Science Festival #IISF will be held in #Bhopal in Jan 2023 and incidentally, it is one of the first major events to be held after India took over #G20 Presidency. It will be an occasion to celebrate India’s success stories". pic.twitter.com/GicT10YLmZ