Sir Jeremy Farrar: सर जेरेमी फर्रार होंगे 'WHO' के अगले चीफ साइंटिस्ट, सौम्या स्वामीनाथन का लेंगे स्थान

WHO's next chief scientist: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में सर जेरेमी फर्रार (Sir Jeremy Farrar) को नामित किया है. जेरेमी, सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लेंगे जो वर्तमान में 'WHO' की चीफ साइंटिस्ट है.

सर जेरेमी फर्रार, वर्तमान में वेलकम ट्रस्ट के डायरेक्टर है. डॉक्टर फर्रार 2023 की दूसरी तिमाही में डब्ल्यूएचओ में अपना पदभार ग्रहण करेंगे.

डब्ल्यूएचओ ने इसके साथ ही डॉ. अमेलिया लाटू अफुहामांगो टूइपुलोटू (Dr. Amelia Latu Afuhaamango Tuipulotu) को चीफ नर्सिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है.

ANNOUNCEMENT📢Dr Jeremy Farrar will become the new Chief Scientist of WHO. Currently, he is the Director of Wellcome Trust. Dr Farrar will join WHO in the second quarter of 2023.

