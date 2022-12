Flex-Fuel Car: भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार हुई लॉन्च, जानें इसके बारें में

India's First Flex Fuel Prototype Car: भारत में मास-सेगमेंट फ्लेक्स-फ्यूल कार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में की पहली बार फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार मॉडल (Flex Fuel prototype model) पेश किया गया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में इस वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप (Wagon R Flex Fuel prototype) मॉडल को मारुति सुजुकी इंडिया ने नई दिल्ली में लांच किया.

यह कार 20 प्रतिशत इथेनॉल और 85 प्रतिशत पेट्रोल मिक्सचर के साथ, इथेनॉल-पेट्रोल मिक्सचर पर चलने के लिए डिजाइन की गई है.

