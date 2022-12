No Smoking: नेक्स्ट जनरेशन के लिए, न्यूजीलैंड ने पारित किया 'वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ', जानें क्या है कानून?

New Zealand passes world-first tobacco law to ban smoking for next generation https://t.co/QRipLecmmr

New Zealand passes tobacco law for next generation: न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग (धूम्रपान) को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टोबैको लॉ लेकर आई है. इसे अगली पीढ़ी के लिए दुनिया का पहला टोबैको लॉ (tobacco law) माना जा रहा है. यह नया कानून 2023 में लागू कर दिया जायेगा.

