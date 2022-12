जोस बटलर ने नवम्बर मंथ के लिए जीता 'ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ' अवार्ड, जानें विमेंस अवार्ड किसे मिला?

ICC Player of the Month November 2022: आईसीसी ने नवम्बर मंथ के लिए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ' अवार्ड की घोषणा कर दी. आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान जोस बटलर (Jos Buttler) को दिया गया है. वही विमेंस प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड पाकिस्तान की सिदरा अमीन (Sidra Ameen) को दिया गया है.

पाकिस्तान की सिदरा अमीन आयरलैंड पर एकदिवसीय श्रृंखला जीत में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान की ओर से महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवार्ड की लगातार दूसरी विजेता बनीं. गौरतलब है कि निदा डार (पाकिस्तान) अक्टूबर मंथ की विजेता थी.

The Pakistan opener has been rewarded for her incredible display with the bat in November 2022 🏅https://t.co/GU9OapOtdw