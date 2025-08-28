PFRDA Grade A Admit Card 2025 OUT: PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) ने ग्रेड A (सहायक प्रबंधक) पद के लिए Phase 1 एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना कॉल लेटर आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे लॉगिन विवरण की जरूरत होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड और पहचान पत्र दोनों साथ रखना जरूरी है। परीक्षा 6 सितंबर 2025 को निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

PFRDA Grade A Admit Card 2025 Download Link- Active

PFRDA ग्रेड A एडमिट कार्ड 2025 लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। PFRDA ग्रेड A Phase 1 परीक्षा 6 सितंबर 2025 (शनिवार) को है, उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना कॉल लेटर डाउनलोड करना चाहिए और परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए उसका प्रिंट आउट साथ रखना जरूरी है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से आप सीधे अपना Phase 1 कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं।