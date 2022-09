New PM of Britain: लिज़ ट्रस बनी ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री,कौन है लिज़ ट्रस, जानें यहाँ ?

Liz Truss new UK PM: काफी दिनों से चर्चा में रही लिज़ ट्रस आखिरकार ब्रिटेन की अगली प्रधान मंत्री के रूप में नामित हो गयी. लिज़ ट्रस को सोमवार को गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है. वर्तमान में विदेश सचिव ट्रस, ने अपने प्रतिद्वंद्वी ऋषि सनक को हराया है, और बोरिस जॉनसन के बाद ब्रिटेन का नेतृत्व करेंगी. आज कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के मतपत्र का परिणाम 11:30 GMT पर घोषित किया गया.

जुलाई में घोटाले के उजागर होने के बाद जॉनसन को इस्तीफे की घोषणा करने के लिए मजबूर किया गया था.वह आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा देने के लिए मंगलवार को महारानी एलिजाबेथ से मिलने के लिए स्कॉटलैंड जाएंगे. उसके बाद लिज़ ट्रस देश की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb