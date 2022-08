Mikhail Gorbachev: पूर्व सोवियत संघ राजनेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मिखाइल गोर्बाचेव का निधन, यहाँ जानें उनके बारे में

Former Soviet President Mikhail Gorbachev, who ended the Cold War, dies aged 91, said Russian news agencies: Reuters (file pic) pic.twitter.com/YzhJi0hodY

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप