'Blue Flag' Certification: 'मिनिकॉय थुंडी' और 'कदमत' बीच को मिला 'ब्लू फ्लैग' सर्टिफिकेशन, जानें 'ब्लू फ्लैग' सर्टिफिकेशन के बारें में

Blue Flag Certification: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी है कि लक्षद्वीप स्थित दो भारतीय समुद्र तटों (beaches) को अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल 'ब्लू फ्लैग' दिया गया है. लक्षद्वीप में स्थित मिनिकॉय थुंडी (Minicoy Thundi) बीच और कदमत बीच (Kadmat beach) को 'ब्लू फ्लैग' टैग दिया गया है. इसके साथ ही भारत में 'ब्लू फ्लैग' बीचों की संख्या 12 हो गयी है.

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि दो और भारतीय समुद्र तटों ने ब्लू बीच की सूची में जगह बनाई है, जो भारत के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों में शामिल है. यह परिणाम भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत भारतीय बीचों को स्वच्छ और इको-फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

