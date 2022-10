ISRO: इसरो ने अपना पहला कमर्शियल मिशन किया लॉन्च, जानें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (LVM3) M2 की ताकत

ISRO's Commercial Mission: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पहला कमर्शियल मिशन लॉन्च किया. इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (LVM3) M2 से लांच किया गया है. इस मिशन के तहत 36 सैटेलाइट को उनकी ऑर्बिट में वेज गया है.

इस लांच के अवसर पर इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि यह लांच सफल रहा जो उपग्रहों को उनकी ऑर्बिट में स्थापित करेगा. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डी. राधाकृष्णन ने कहा कि इसरो ने तीन से चार महीने की अवधि में जटिल मिशन को सफल बनाया है.

LVM3 M2/OneWeb India-1 mission is completed successfully. All the 36 satellites have been placed into intended orbits. @NSIL_India @OneWeb

ये सैटेलाइट्स वनवेब लिमिटेड कंपनी के है जो एक यूके आधारित स्पेस कंपनी है. जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का एक ग्राहक है. भारती एंटरप्राइजेज वनवेब में एक महत्वपूर्ण निवेशक भी है. वनवेब लिमिटेड के 36 सैटेलाइट्स को इस मिशन के तहत स्पेस में भेजा गया है. वनवेब 588 सैटेलाइट्स का एक लो अर्थ ऑर्बिट तारामंडल स्थापित कर रहा है.

पीएम मोदी ने उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि 'यह आत्मनिर्भरता का एक और उदाहरण है. और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी'. यह इसरो की एक बड़ी उपलब्धि है. आगे आने वाले समय में भारत स्पेस मार्केट में एक बड़े प्लेयर के रूप में उभरेगा.

Congratulations @NSIL_India @INSPACeIND @ISRO on the successful launch of our heaviest launch vehicle LVM3 with 36 OneWeb satellites meant for global connectivity. LVM3 exemplifies Atmanirbharta & enhances India’s competitive edge in the global commercial launch service market.