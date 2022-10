Sakharov freedom prize: यूक्रेनी लोगों को दिया गया 2022 का 'सखारोव फ्रीडम प्राइज', जानें यूरोपियन यूनियन के इस अवार्ड के बारें में

Sakharov freedom prize 2022: युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज (Sakharov freedom prize) दिया गया है. यह अवार्ड उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए दिया गया है. यूरोपीय संसद ने हाल ही में 2022 के सखारोव फ्रीडम प्राइज के लिए यूक्रेन के लोगों को चुना है. यह यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है.

यह अवार्ड यूक्रेन-रूस संघर्ष में यूक्रेन के समर्थन में यह अवार्ड दिया गया है. यूक्रेन अभी विश्व की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है. यह अवार्ड यूक्रेन को यूरोपीय संघ के पूर्ण समर्थन को भी दर्शाता है. अभी हाल ही में नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 में भी यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था शामिल है.

MEPs have awarded the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society, the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Press release: https://t.co/hZ3hOAG3Tv pic.twitter.com/XJSS9srDCs