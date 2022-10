Aman Sehrawat: अमन सेहरावत अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने, जानें भारत को कितने पदक मिले?

U23 World Championships 2022: अमन सेहरावत (Aman Sehrawat) स्पेन में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए है. 16 वर्षीय अमन सेहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमत दुमान को 12-4 से हराकर यह गोल्ड जीता है. विश्व कुश्ती चैंपियनशिप पोंटेवेद्रा, स्पेन में अयोजित की गयी थी.

वर्ष 2017 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से, अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया ने पिछले संस्करणों में फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन केवल रजत पदक ही जीत सके थे. युवा अमन ने गोल्ड हासिल कर भारतीय कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है.

🇮🇳 register their best-ever performance in the U23 World #Wrestling Championship since its inception in 2017



🥇- Aman Sehrawat (FS 57kg)

🥈- Ankush (WW 50kg)

🥉- Mansi Ahlawat (WW 59kg)

🥉- Nitesh (GR 97kg)

🥉- Vikas (GR 72kg)

🥉- Sajan Bhanwala (GR 77kg) pic.twitter.com/M4PTVnKjZk