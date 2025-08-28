GATE 2026 Registration Start Today
DBRAU Syllabus 2025: डाउनलोड करें सब्जेक्ट वाइज आगरा यूनिवर्सिटी UG, PG कोर्स सिलेबस PDF

DBRAU Syllabus 2025: छात्र डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU), आगरा की आधिकारिक वेबसाइट से यूजी, पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए यहां सीधे लिंक दिए गए हैं, जिनसे आप UG, PG और डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

आगरा यूनिवर्सिटी UG, PG Course सिलेबस PDF
आगरा यूनिवर्सिटी UG, PG Course सिलेबस PDF

DBRAU Agra University Syllabus 2025: डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU), आगरा ने आधिकारिक रूप से सिलेबस जारी कर दिया है। जो छात्र स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) परीक्षाओं में शामिल होंगे, वे यहां से आगरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में प्रत्येक कोर्स का सिलेबस अलग-अलग पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है।

Agra University Syllabus Download PDF Links

डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (डीबीआरएयू), आगरा में विभिन्न स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों के अद्यतन पाठ्यक्रम तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

Under Graduate Courses (2018-19):-

ADVERTISING SALES PROMOTION & SALES MANAGEMENT
B.A. – ORIDNANCE
B.A. (AGRICULTURAL MARKETING)
B.A. (COMMUNITY DEVELOPMENT & EXTENSION)
B.A. (COMPUTER APPLICATION)
B.A. (CO-OPERATION)
B.A. (DEFENCE & STRATEGIC STUDIES)
B.A. (DRAWING & PAINTING)
B.A. (EARLY CHILD & CARE EDUCATION)
B.A. (ECONOMICS)
B.A. (EDUCATION)
B.A. (ENGLISH LITERATURE)
B.A. (FASHION DESIGNING)
B.A. (FISHERIES)
B.A. (FUNCTIONAL ENGLISH)
B.A. (FUNCTIONAL HINDI)
B.A. (GENERAL ENGLISH)
B.A. (GENERAL SANSKRIT)
B.A. (GEOGRAPHY)
B.A. (HINDI LANGUAGE)
B.A. (HISTORY)
B.A. (HOME SCIENCE)
B.A. (HORTICULTURE)
B.A. (MUSIC)
B.A. (MATHEMATICS)
B.A. (OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE)
B.A. (PHILOSOPHY)
B.A. (POLITCAL SCIENCE)
B.A. (PSYCHOLOGY)
B.A. (RURAL BANKING)
B.A. (SANSKRIT)
B.A. (SOCIOLOGY)
B.A. (STATISTICS)
B.A. (STILL PHOTOGRAPHY)
B.A. (URDU)
B.A. (VILLAGE INDUSTRIES)
BBA_SYLLABUS -NEW
BACHELOR OF COMP. APPLICATION (B.C.A.)
B.Com. – ORIDNANCE
BACHELOR OF COMMERCE (B.Com.)
B.Ed. (ORIDANCE) – FOR TWO YEAR PROGRAMME
B.Ed. (SYLLABUS) – FOR TWO YEAR PROGRAMME
BACHELOR OF LIBRARY SCIENCE (B.LIB.)
B.P.Ed. (ORIDANCE) – FOR TWO YEAR PROGRAMME
BACHELOR OF PHARMACY (B.PHARMA.)
BSC HOME SCIENCE 2017 NEW SYLLABUS
B.SC. (AGRICULTURE)
B.SC. (MICROBIOLOGY)
B.SC. (MILITARY STUDIES)
B.SC. (PHYSICS)
B.SC. (SEED TECHNOLOGY)
B.SC. (STATISTICS)
B.SC. (STILL PHOTOGRAPHY)
B.SC. (ZOOLOGY)
B.Sc. – ORIDNANCE
B.SC. (BIO TECHNOLOGY)
B.SC. (BOTANY)
B.SC. (CHEMISTRY)
B.SC. (CLINICAL NUTRITION & DIETETICS)
B.SC. (COMPUTER SCIENCE)
B.Sc. (ECONOMICS)
B.SC. (GEOGRAPHY)
B.SC. (GEOLOGY)
B.SC. (INDUSTRIAL CHEMISTRY)
B.SC. (INDUSTRIAL MICROBIOLOGY)
B.SC. (MATHEMATICS)
B.Tech. (COMPUTER SCIENCE)
B.Tech. (ELECTRONIC COMM.)
BACHELOR OF TECHNOLOGY (COMPUTER SCIENCE ENGINEERING)
BACHELOR OF TECHNOLOGY (MECHANICAL ENGINEERING)
BACHELOR OF HOTEL MANAGEMENT (B.H.M.)
Hotel Management – ORDINACES
Hotel Management – I semester
Hotel Management – II semester
Hotel Management – III semester
Hotel Management – IV semester
Hotel Management – V semester
Hotel Management – VI semester
Hotel Management -VII semester
Hotel Management – VIII semester

Post Graduate Courses:-

M.Sc. Biochemistry CBCS Syllabus
Notification for Post Graduation in Semester System Come Force from Session 2013  2014
Agriculture Faculty – M. Sc (Ag.)
Arts Faculty – M. A
Commerce Faculty – M.Com
Fine Arts Faculty – M.A
LL.M. (Semester System)
M.Ed. (Semester System)
Science Faculty – M. Sc
Life Science Faculty – M. Sc
Syllabus M.Sc. (Home Science)
FOUNDATION COURSE – PHYSICAL EDUCATION

Undergraduate (UG) Courses के लिए DBRAU सिलेबस (NEP Syllabus)

छात्र नीचे दी गई तालिका से अंडर ग्रेजुएट (UG) पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. Agriculture
  2. Agriculture Marketing
  3. B.Com
  4. Account and Law
  5. Applied Business Economics
  6. Business Administration
  7. Botany
  8. Biotechnology
  9. Chemistry
  10. C. D. & Extension Final
  11. Cooperation
  12. Computer Science
  13. Defence and Strategic Studies
  14. Drawing & Painting
  15. Economics
  16. Education
  17. English
  18. Fine Arts
  19. Fisheries
  20. Geography
  21. Geology
  22. Hindi
  23. History
  24. Home Science
  25. Horticulture
  26. Industrial Chemistry
  27. Industrial Microbiology
  28. Law
  29. Library & Information Science
  30. Mathematics
  31. Microbiology
  32. Music Instrumental Sitar
  33. Music Tabla
  34. Music Vocal
  35. Philosophy
  36. Physical Education
  37. Physics
  38. Political Science
  39. Psychology
  40. Rural Banking
  41. Seed Technology
  42. Sanskrit
  43. Social Work
  44. Sociology
  45. Statistics
  46. Urdu
  47. Village Industries
  48. Zoology

DBRAU Post Graduate (PG) Courses के लिए आगरा यूनिवर्सिटी सिलेबस ((NEP Syllabus ))

अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका से सभी पोस्ट ग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. PG Ordanance (NEP)
  2. PG Computer Science
  3. PG Chemistry
  4. PG Mathematics
  5. PG Physics
  6. PG Statistics
  7. PG Botany
  8. PG Zoology
  9. PG Account and Law
  10. PG Applied Business Economics
  11. PG Business Administration
  12. PG Home Science
  13. PG Education
  14. PG Military Science
  15. PG Fine Art (Drawing and Painting)
  16. PG Fine Art (Sitar)
  17. PG Fine Art (Tabla)
  18. PG Fine Art (Vocal Music)
  19. PG Hindi
  20. PG English
  21. PG Sanskrit
  22. PG Ancient History and Culture
  23. PG History
  24. PG Economics
  25. PG Geography
  26. PG Philosophy
  27. PG Political Science
  28. PG Psychology
  29. PG Sociology
  30. PG Seed Technology
  31. PG BVRI Courses
  32. PG Urdu

DBRAU Syllabus क्यों महत्वपूर्ण है?

डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU), आगरा का सिलेबस छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। यह न केवल उनकी पढ़ाई को सुव्यवस्थित करता है बल्कि उन्हें एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद करता है। आइए जानें कि यह क्यों महत्वपूर्ण है:

1. पाठ्यक्रम की स्पष्टता

DBRAU का सिलेबस छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि उन्हें अपने विषय में क्या-क्या पढ़ना है। इससे वे अपनी पढ़ाई की योजना बेहतर ढंग से बना सकते हैं और समय का सही उपयोग कर सकते हैं।

2. परीक्षा की तैयारी में सहायक

हर विषय का सिलेबस परीक्षा पैटर्न, टॉपिक्स और विषयों को विस्तार से बताता है। इससे छात्रों को यह पता चल जाता है कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं।

3. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के अनुरूप

DBRAU ने अपने सिलेबस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अपडेट किया है। इसमें मल्टी-डिसिप्लिनरी पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू-एडेड कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिससे छात्र अधिक रोजगार योग्य बन सकें।

4. करियर के लिए उपयोगी

सिलेबस में अब अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री-रेडी टॉपिक्स और रिसर्च से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं, जिससे छात्र अपने करियर को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं।

5. रेगुलर अपडेट्स और मॉडर्न टॉपिक्स

हर वर्ष पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाता है ताकि नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को शामिल किया जा सके। यह छात्रों को बदलती दुनिया के अनुसार तैयार करता है।

6. विषयों के चयन में मदद

NEP 2020 के तहत छात्र अपने मुख्य विषय (Major) के अलावा सहायक विषय (Minor) भी चुन सकते हैं। सिलेबस पढ़कर वे सही कोर्स और विषय का चयन कर सकते हैं।

7. सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद

DBRAU के सिलेबस में कई ऐसे विषय होते हैं जो UPSC, SSC, बैंकिंग, और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करते हैं।

DBRAU Syllabus: आगरा यूनिवर्सिटी सिलेबस पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?

डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU), आगरा के छात्र अपने कोर्स का सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने संबंधित विषय का PDF सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं।

1- DBRAU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले, अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ब्राउज़र खोलें और आगरा यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: (DBRAU Official Syllabus Link Page)

2- सिलेबस सेक्शन में जाएं

  • वेबसाइट के "Academics" सेक्शन में जाएं।
  • वहां "Syllabus" लिंक पर क्लिक करें।

3- अपना कोर्स सेलेक्ट करें

  • Undergraduate (UG) Courses (B.A, B.Sc, B.Com, BBA, BCA आदि)

  •  Postgraduate (PG) Courses (M.A, M.Sc, M.Com, MBA, MCA आदि)

  •  NEP 2020 के अनुसार अपडेटेड सिलेबस

  •  Diploma और अन्य कोर्सेज

जिस कोर्स का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

4- विषय (Subject) चुनें

  • आपके चुने गए कोर्स के अंदर अलग-अलग विषयों की लिस्ट दिखेगी।
  • अपने विषय पर क्लिक करें, और वह PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा।

5- सिलेबस PDF डाउनलोड करें

  • सिलेबस खुलने के बाद "Download" बटन पर क्लिक करें।

आपका DBRAU सिलेबस PDF अब आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा।

