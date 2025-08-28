DBRAU Syllabus 2025: डाउनलोड करें सब्जेक्ट वाइज आगरा यूनिवर्सिटी UG, PG कोर्स सिलेबस PDF

DBRAU Agra University Syllabus 2025: डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU), आगरा ने आधिकारिक रूप से सिलेबस जारी कर दिया है। जो छात्र स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) परीक्षाओं में शामिल होंगे, वे यहां से आगरा यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में प्रत्येक कोर्स का सिलेबस अलग-अलग पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया गया है।
Agra University Syllabus Download PDF Links
डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (डीबीआरएयू), आगरा में विभिन्न स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों के अद्यतन पाठ्यक्रम तक पहुंचने और डाउनलोड करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
Under Graduate Courses (2018-19):-
Post Graduate Courses:-
Under Graduate Courses
Undergraduate (UG) Courses के लिए DBRAU सिलेबस (NEP Syllabus)
छात्र नीचे दी गई तालिका से अंडर ग्रेजुएट (UG) पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:
- Agriculture
- Agriculture Marketing
- B.Com
- Account and Law
- Applied Business Economics
- Business Administration
- Botany
- Biotechnology
- Chemistry
- C. D. & Extension Final
- Cooperation
- Computer Science
- Defence and Strategic Studies
- Drawing & Painting
- Economics
- Education
- English
- Fine Arts
- Fisheries
- Geography
- Geology
- Hindi
- History
- Home Science
- Horticulture
- Industrial Chemistry
- Industrial Microbiology
- Law
- Library & Information Science
- Mathematics
- Microbiology
- Music Instrumental Sitar
- Music Tabla
- Music Vocal
- Philosophy
- Physical Education
- Physics
- Political Science
- Psychology
- Rural Banking
- Seed Technology
- Sanskrit
- Social Work
- Sociology
- Statistics
- Urdu
- Village Industries
- Zoology
DBRAU Post Graduate (PG) Courses के लिए आगरा यूनिवर्सिटी सिलेबस ((NEP Syllabus ))
अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका से सभी पोस्ट ग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं:
- PG Ordanance (NEP)
- PG Computer Science
- PG Chemistry
- PG Mathematics
- PG Physics
- PG Statistics
- PG Botany
- PG Zoology
- PG Account and Law
- PG Applied Business Economics
- PG Business Administration
- PG Home Science
- PG Education
- PG Military Science
- PG Fine Art (Drawing and Painting)
- PG Fine Art (Sitar)
- PG Fine Art (Tabla)
- PG Fine Art (Vocal Music)
- PG Hindi
- PG English
- PG Sanskrit
- PG Ancient History and Culture
- PG History
- PG Economics
- PG Geography
- PG Philosophy
- PG Political Science
- PG Psychology
- PG Sociology
- PG Seed Technology
- PG BVRI Courses
- PG Urdu
DBRAU Syllabus क्यों महत्वपूर्ण है?
डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU), आगरा का सिलेबस छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। यह न केवल उनकी पढ़ाई को सुव्यवस्थित करता है बल्कि उन्हें एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद करता है। आइए जानें कि यह क्यों महत्वपूर्ण है:
1. पाठ्यक्रम की स्पष्टता
DBRAU का सिलेबस छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि उन्हें अपने विषय में क्या-क्या पढ़ना है। इससे वे अपनी पढ़ाई की योजना बेहतर ढंग से बना सकते हैं और समय का सही उपयोग कर सकते हैं।
2. परीक्षा की तैयारी में सहायक
हर विषय का सिलेबस परीक्षा पैटर्न, टॉपिक्स और विषयों को विस्तार से बताता है। इससे छात्रों को यह पता चल जाता है कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और परीक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं।
3. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के अनुरूप
DBRAU ने अपने सिलेबस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप अपडेट किया है। इसमें मल्टी-डिसिप्लिनरी पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट और वैल्यू-एडेड कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिससे छात्र अधिक रोजगार योग्य बन सकें।
4. करियर के लिए उपयोगी
सिलेबस में अब अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री-रेडी टॉपिक्स और रिसर्च से जुड़े विषय शामिल किए गए हैं, जिससे छात्र अपने करियर को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं।
5. रेगुलर अपडेट्स और मॉडर्न टॉपिक्स
हर वर्ष पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाता है ताकि नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को शामिल किया जा सके। यह छात्रों को बदलती दुनिया के अनुसार तैयार करता है।
6. विषयों के चयन में मदद
NEP 2020 के तहत छात्र अपने मुख्य विषय (Major) के अलावा सहायक विषय (Minor) भी चुन सकते हैं। सिलेबस पढ़कर वे सही कोर्स और विषय का चयन कर सकते हैं।
7. सरकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फायदेमंद
DBRAU के सिलेबस में कई ऐसे विषय होते हैं जो UPSC, SSC, बैंकिंग, और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करते हैं।
DBRAU Syllabus: आगरा यूनिवर्सिटी सिलेबस पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (DBRAU), आगरा के छात्र अपने कोर्स का सिलेबस आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने संबंधित विषय का PDF सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं।
1- DBRAU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले, अपने मोबाइल या लैपटॉप पर ब्राउज़र खोलें और आगरा यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: (DBRAU Official Syllabus Link Page)
2- सिलेबस सेक्शन में जाएं
- वेबसाइट के "Academics" सेक्शन में जाएं।
- वहां "Syllabus" लिंक पर क्लिक करें।
3- अपना कोर्स सेलेक्ट करें
-
Undergraduate (UG) Courses (B.A, B.Sc, B.Com, BBA, BCA आदि)
-
Postgraduate (PG) Courses (M.A, M.Sc, M.Com, MBA, MCA आदि)
-
NEP 2020 के अनुसार अपडेटेड सिलेबस
-
Diploma और अन्य कोर्सेज
जिस कोर्स का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।
4- विषय (Subject) चुनें
- आपके चुने गए कोर्स के अंदर अलग-अलग विषयों की लिस्ट दिखेगी।
- अपने विषय पर क्लिक करें, और वह PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा।
5- सिलेबस PDF डाउनलोड करें
- सिलेबस खुलने के बाद "Download" बटन पर क्लिक करें।
आपका DBRAU सिलेबस PDF अब आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा।
