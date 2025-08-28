RBSE Supplementary Result 2025: राजस्थान बोर्ड 10th, 12th सप्लीमेंट्री रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा Direct Link

RBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने वाला है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों को RBSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 (कक्षा 10 और 12) देखने के लिए अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी जानकारी केवल परीक्षा रोल नंबर है।

Rajasthan Board 10th, 12th Compartment Result 2025 कब आएगा?

बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन संभावना है कि यह सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी होगा। रिजल्ट आने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर RBSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 देख सकेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी।