GATE 2026 Registration Start Today
Focus
Quick Links
Breaking News

RBSE Supplementary Result 2025: राजस्थान बोर्ड 10th, 12th सप्लीमेंट्री रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जल्द, यहां मिलेगा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Aug 28, 2025, 11:13 IST

RBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025: राजस्थान बोर्ड (RBSE) अपनी वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करेगा। छात्र रोल नंबर डालकर ऑनलाइन अपने अंक देख सकते हैं और अस्थायी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। RBSE पूरक परिणाम 2025 की पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है।

RBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025
RBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025

RBSE 10th, 12th Supplementary Result 2025: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2025 का परिणाम जारी करने वाला है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों को RBSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 (कक्षा 10 और 12) देखने के लिए अपना लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी जानकारी केवल परीक्षा रोल नंबर है।

Rajasthan Board 10th, 12th Compartment Result 2025 कब आएगा?

बोर्ड ने अभी तक रिजल्ट की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन संभावना है कि यह सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में जारी होगा। रिजल्ट आने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर RBSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 देख सकेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर की आवश्यकता होगी। 

RBSE Supplementary Result 2025: ऐसे चेक करें राजस्थान बोर्ड रिजल्ट?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना राजस्थान बोर्ड 10वीं, 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले RBSE की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर "Supplementary 10th, 12th Result 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं।

  4. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।

  5. इसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।

RBSE Supplementary Result 2025 Class 10th, 12th: मार्कशीट पर दिए गए विवरण

राजस्थान बोर्ड (RBSE) सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 की मार्कशीट में छात्रों की महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होगी। छात्र मार्कशीट पर निम्नलिखित विवरण चेक करें:

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर

  • कक्षा (10वीं/12वीं)

  • विषयवार अंक

  • कुल प्राप्तांक

  • रिजल्ट की स्थिति (Pass/Fail/Supplementary)

  • परीक्षा का वर्ष और सत्र

  • बोर्ड का नाम और आधिकारिक सील

ध्यान दें: ऑनलाइन मार्कशीट केवल अस्थायी (Provisional) होगी। छात्र अपनी मूल मार्कशीट बाद में स्कूल से प्राप्त कर सकेंगे।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Latest Stories

Popular Searches

Latest Education News