RBI Grade B Admit Card 2025
IB JIO Admit Card 2025 OUT: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 13, 2025, 08:50 IST

IB JIO Admit Card 2025 OUT: इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) पद के लिए एडमिट कार्ड 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार जिसने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे इस लेख में दिए गए लिंक से IB JIO एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही परीक्षा तिथि, डाउनलोड करने की प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी भी देख सकते हैं।

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025
आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एडमिट कार्ड 2025

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपना IB JIO Admit Card 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।इस भर्ती परीक्षा का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) द्वारा देशभर में विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा का उद्देश्य इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुल 394 जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (ग्रेड-II, टेक्निकल) पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। इन पदों के लिए परीक्षा 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

IB JIO Admit Card 2025 Download Link-Active

भारतीय खुफिया ब्यूरो (IB) ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) पदों के लिए एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके IB JIO एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए, नीचे सीधा लिंक (Direct Link) दिया गया है जिससे आप आसानी से IB JIO हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।

IB JIO Admit Card 2025 Login Link

यहां क्लिक करें

IB JIO Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके आप अपना IB JIO Admit Card 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले गृह मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाएं ।

  2. वहाँ पर उपलब्ध “IB JIO Admit Card 2025 Download” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अपनी लॉगिन जानकारी (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें।

  4. एडमिट कार्ड खुलने पर उस पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांचें।

  5. सब कुछ सही होने पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें

  6. परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेकर जाएं।

आईबी जियो एडमिट कार्ड 2025 पर उल्लिखित ये विवरण करें चेक

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की गलती या विसंगति मिले, तो तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से संपर्क करें।

नीचे दिए गए विवरणों की खासतौर पर जांच करें:

  • उम्मीदवार का पूरा नाम

  • पंजीकरण संख्या

  • रोल नंबर

  • परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

  • जन्म तिथि

  • उम्मीदवार की फोटो

  • पिता और माता का नाम

  • निरीक्षक (Invigilator) के हस्ताक्षर

  • उम्मीदवार के हस्ताक्षर

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University.

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

