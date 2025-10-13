इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपना IB JIO Admit Card 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।इस भर्ती परीक्षा का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) द्वारा देशभर में विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा का उद्देश्य इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुल 394 जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (ग्रेड-II, टेक्निकल) पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। इन पदों के लिए परीक्षा 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।
IB JIO Admit Card 2025 Download Link-Active
भारतीय खुफिया ब्यूरो (IB) ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) पदों के लिए एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके IB JIO एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए, नीचे सीधा लिंक (Direct Link) दिया गया है जिससे आप आसानी से IB JIO हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
IB JIO Admit Card 2025 Login Link
IB JIO Admit Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?
नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करके आप अपना IB JIO Admit Card 2025 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:
सबसे पहले गृह मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाएं ।
वहाँ पर उपलब्ध “IB JIO Admit Card 2025 Download” लिंक पर क्लिक करें।
अपनी लॉगिन जानकारी (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें।
एडमिट कार्ड खुलने पर उस पर दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांचें।
सब कुछ सही होने पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
- परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी अपने साथ परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेकर जाएं।
आईबी जियो एडमिट कार्ड 2025 पर उल्लिखित ये विवरण करें चेक
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उस पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की गलती या विसंगति मिले, तो तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) से संपर्क करें।
नीचे दिए गए विवरणों की खासतौर पर जांच करें:
उम्मीदवार का पूरा नाम
पंजीकरण संख्या
रोल नंबर
परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता
जन्म तिथि
उम्मीदवार की फोटो
पिता और माता का नाम
निरीक्षक (Invigilator) के हस्ताक्षर
उम्मीदवार के हस्ताक्षर
