इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपना IB JIO Admit Card 2025 आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।इस भर्ती परीक्षा का आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (MHA) द्वारा देशभर में विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा का उद्देश्य इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुल 394 जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (ग्रेड-II, टेक्निकल) पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है। इन पदों के लिए परीक्षा 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

IB JIO Admit Card 2025 Download Link-Active

भारतीय खुफिया ब्यूरो (IB) ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) पदों के लिए एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करके IB JIO एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए, नीचे सीधा लिंक (Direct Link) दिया गया है जिससे आप आसानी से IB JIO हॉल टिकट 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।