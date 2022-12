INS Mormugao: स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS 'मोरमुगाओ' हुआ कमीशन, जानें इसके बारें में

INS Mormugao: स्वदेशी रूप से डिजाइन, स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर P15B श्रेणी के दूसरे युद्धपोत INS मोरमुगाओ (INS Mormugao) को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया. इसे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह की उपस्थिति में शामिल किया गया.

इसे इंडियन नेवी की संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा पूर्ण स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया और इसका निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा किया गया है.

Attended the Commissioning Ceremony of INS Mormugao in Mumbai. The warship, packed with state-of-the-art weapons & sensors, will enhance country’s maritime capabilities & secure national interests.



Our aim is to make India an indigenous ship building hub.https://t.co/je9O1kVt0p pic.twitter.com/6Nrk6EMudJ