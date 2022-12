चाहत अरोड़ा ने महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्विमिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया

World Swimming Championships 2022: इंडियन स्विमर चाहत अरोड़ा (Chahat Arora) ने हाल ही में 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक (breaststroke) में एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक इवेंट में यह कीर्तिमान स्थापित किया है.

चाहत ने सितंबर में नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2022 में बनाये अपने ही पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक किया है. हालांकि वह सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई लेकिन नया नेशनल रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही.

Chahat sets the stage ablaze🔥😍



🇮🇳's @ChahatA27636372 clocks 32.91s in Women's 50m Breaststroke to set new 'Best Indian Performance' at Short Course World Championships in Melbourne 🇦🇺



Earlier this week, Chahat had also bagged the Best Indian Performance in 100m Breaststroke🙌 pic.twitter.com/Kh5JZGufIn