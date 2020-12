भारतीय खिलाड़ी सतनाम सिंह डोप में फंसे, लगा दो साल का बैन

Satnam Singh Bhamara ,Basketball Player tested positive for Higenamine Beta-2-Agonist. Anti Doping Discpilinary Panel has imposed 2 years Ineligbility on him. @YASMinistry @BFI_basketball

