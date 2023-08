Solar Eclipse: अक्टूबर की इस तारीख को दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर' सूर्यग्रहण, भारत में दिखेगा या नहीं जानें

Ring of fire Solar Eclipse: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने घोषणा की है कि 14 अक्टूबर, 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक चक्राकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा. इस तरह के सूर्य ग्रहण को 'रिंग ऑफ फायर' ग्रहण भी कहते है.

इस अद्भुत प्राकृतिक घटना के बारें में बताते हुए नासा ने बताया कि यह ग्रहण अमेरिका के उत्तर में ओरेगॉन से लेकर दक्षिण में टेक्सास तक देखा जायेगा.

Save the date for a solar eclipse: On Oct. 14, a "ring of fire," or annular, eclipse will travel from the U.S. Oregon coast to the Gulf of Mexico.



