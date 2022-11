Artemis-I: नासा ने मून मिशन आर्टेमिस I को कैनेडी स्पेस सेंटर से किया लांच, जानें आर्टेमिस I मिशन के बारे में

Artemis-I: नासा ने अपने तीसरे प्रयास अपने आर्टेमिस I (Artemis-I) मिशन को मून के लिए लांच कर दिया है. यह 50 साल बाद नासा का कोई मून मिशन है. यह एक मानवरहित मून मिशन है. इसे भारत के समयानुसार 12.17 बजे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है.

यह मिशन 32-मंजिला स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट से लांच किया गया है जो नासा का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट सिस्टम है. इसका ओरियन कैप्सूल (Orion capsule) मून के चारों तरफ चक्कर लगाएगा. इस कैप्सूल के 11 दिसंबर को पृथ्वी पर आने की उम्मीद है.

इस मिशन में, ओरियन कैप्सूल के साथ 10 छोटे सैटेलाइट को भी भेजा गया है जिन्हें क्यूबसैट (CubeSats) नाम दिया गया है.

