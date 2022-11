IOA: बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम बनी IOA के 'एथलीट्स कमीशन' की चेयरपर्सन, जानें अन्य मेंबर्स के बारे में

Athletes Commission of IOA: भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम को सर्वसम्मति से चुना गया है. साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल को चुना गया है. मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड वीमेन बॉक्सिंग चैम्पियन है.

मैरी कॉम और अचंता शरत कमल ने नई दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर उमेश सिन्हा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. भारतीय ओलंपिक संघ का इलेक्शन 10 दिसंबर को कराया जायेगा. एथलीट आयोग ने ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और गगन नारंग को आईओए की कार्यकारी परिषद के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल करने के लिए भी नामांकित किया है.

New responsibilities await our two sporting champions- Mary Kom & Achanta Sharath Kamal at the Athletes' Commission of IOA.



Congratulations & best wishes for your journey ahead! https://t.co/JSlNo2XKNc