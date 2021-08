नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 13 साल बाद भारत को दिलाया स्वर्ण पदक

नीरज चोपड़ा ने 07 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो फाइनल में इतिहास रच दिया है. उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया है. नीरज ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 87.58 मीटर के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहे.

इस जीत के साथ ही नीरज ने 121 साल के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड में भारत को गोल्ड दिला दिया है. वह फील्ड एंड ट्रैक में गोल्ड जीतने वाले पहले और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं. उनसे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था.

जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा शुरुआत से ही सबसे आगे रहे. उन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में 87.03 मीटर की दूरी तय की है. वहीं दूसरी बार में उन्होंने 87.58 की दूरी तय करी. इसी के साथ उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड से भी ज्यादा दूर भाला फेंका है. जैवलिन थ्रो में ये भारत का अब तक का सबसे पहला मेडल है. इतना ही नहीं एथलेटिक्स में भी ये भारत का पहला ही मेडल है.

Golden⚡️Moment:

India wins first ever Olympic medal in Athletics!



📸: The moment Neeraj Chopra fulfilled Indian athletics legend Milkha Singh’s last wish:of seeing an Indian win an Olympic medal in track and field.#NeerajChopra#Tokyo2020#Cheer4India pic.twitter.com/av3VR3Ghxp