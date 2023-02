Cyclone Gabrielle: साइक्लोन गेब्रियल के चलते इस देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, जानें इसके बारें में

Cyclone Gabrielle: न्यूजीलैंड में साइक्लोन गेब्रियल से उत्पन्न खतरों को देखते हुए न्यूज़ीलैंड सरकार ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है.

यह न्यूज़ीलैंड के इतिहास में तीसरा मौका है जब देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गयी है. चक्रवात गेब्रियल (Cyclone Gabrielle) के कारण पूरे उत्तरी द्वीप में बाढ़, भूस्खलन और विशाल समुद्र में बाढ़ आ गई है जिसके कारण यह फैसला लिया गया है.

साइक्लोन गेब्रियल से उत्पन्न खतरों को देखते हुए न्यूज़ीलैंड सरकार ने करीब 509 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है. न्यूज़ीलैंड के उत्तरी इलाकों में 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है. साथ ही उत्तरी इलाकों के करीब 46 हजार घरों में बिजली सप्लाई भी ठप हो गयी है.

न्यूजीलैंड में साइक्लोन गेब्रियल के खतरों को देखते हुए देश में तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है. 2011 के क्राइस्टचर्च भूकंप और 2020 में कोविड महामारी के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय आपात स्थिति है. देश का मौसम विभाग देश के दक्षिण और पूर्व एरिया पर भी नजर बनाये हुए है. यह इमरजेंसी अगले सात दिनों के लिए लगायी गयी है.

साइक्लोन गेब्रियल के चलते देश का उत्तरी द्वीप अधिक प्रभावित हुआ है. इस क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गयी है. न्यूजीलैंड की सरकार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है.

इस तूफान के चलते पिछले 24 घंटे में ऑकलैंड में 4 इंच बारिश दर्ज की गयी है. समुद्री जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है. इससे बड़े पैमाने पर पॉवर लाइन्स, रोड और पेड़ों को नुकसान हुआ है. 15 दिन पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में में भारी बारिश से चार लोगों की मौत हो गई थी.

न्यूजीलैंड के मौसम विभाग ने बताया कि साइक्लोन गेब्रियल ने अभी केवल दस्तक दी है, अगले 24 घंटे काफी अहम होने वाले है, इस तूफान से काफी तबाही होने की आशंका जताई जा रही है. लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गयी है.

न्यूजीलैंड रक्षा बल के 150 कर्मियों ने आपूर्ति वितरित करने और निवासियों को उन क्षेत्रों से निकालने के प्रयासों में लगे हुए है.

मौसम विभाग ने बताया कि नेपियर हवाई अड्डे और दक्षिण में एक क्षेत्रीय केंद्र के आस-पास फरवरी के औसत से तीन गुना अधिक बारिश हुई है.

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिन्स ने साइक्लोन गेब्रियल को काफी भयावह बताया है, जिसको देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है. साथ ही सरकार ने कोस्ट लाइन एरिया में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है. सरकार ने राहत पैकेज के रूप में 60 करोड़ रूपये से अधिक की घोषणा की है.

UPDATE 1:30PM ⚠️



(1/4) Counties Energy have updated us.



They are sustaining more damage to the network as the day progresses and Cyclone Gabrielle changes direction in their area. pic.twitter.com/vGi78AEc0a