Rayyana Barnawi: ऐतिहासिक बदलाव, सऊदी अरब पहली बार महिला को भेजेगा स्पेस स्टेशन, पढ़ें उनके बारें में

सऊदी अरब अब बदलाव के दौर में है, जिसकी मिसाल पेश करते हुए सऊदी अरब अपने देश से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन भेजने जा रहा है. सऊदी अरब का यह प्रयास अति-रूढ़िवादी छवि को सुधारने के एक प्रतिक के रूप में देखा जा रहा है.

सऊदी अरब की पहली महिला अंतिरक्षयात्री, रेयाना बरनावी (Rayyana Barnawi) है जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है. रेयाना बरनावी इस साल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के 10 दिवसीय मिशन पर साथी अली अल-कर्नी (Ali Al-Qarni) के साथ जायेंगी.

सऊदी अरब के दोनों अंतरिक्ष यात्री 2023 की दूसरी तिमाही में स्पेस स्टेशन की यात्रा करेंगे, जो AX-2 स्पेस मिशन के क्रू में शामिल हैं.

. @NASA and its international partners have approved the crew for @Axiom_Space ’s second private astronaut mission to the space station, Axiom Mission 2 (Ax-2), targeted to launch in spring 2023. https://t.co/ZhCnsDAlXf

रेयाना बरनावी एक सऊदी अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्हें सऊदी अंतरिक्ष कमीशन Axiom Mission 2 के लिए चुना है. उसके चयन की आधिकारिक घोषणा 12 फरवरी 2023 को की गई थी.

उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो से बायोमेडिकल साइंस में स्नातक की डिग्री हासिल की है. उन्होंने अल्फैसल यूनिवर्सिटी से बायोमेडिकल साइंसेज में मास्टर डिग्री भी हासिल की है.

उन्हें जब इस मिशन के लिए चुना गया तो वह रियाद में किंग फैसल विशेषज्ञ अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में एक शोध प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में काम कर रही थी.

फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा क्रू मेंबर्स को स्पेस स्टेशन भेजा जायेगा.

आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी (SPA) ने कहा कि वे निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सिओम स्पेस द्वारा एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसशिप से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगे.

AX-2 स्पेस मिशन फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39ए से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा.

Axiom Space ने अप्रैल 2022 में ISS के लिए अपना पहला मिशन भेजा था, जिसके तहत चार निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी.

अरब देशों की बात करें तो यूएई वर्ष 2019 में में अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था. यूएई के नक्शेकदम पर चलते हुए अब सऊदी अरब दूसरा देश बनने जा रहा है.

"अंतरिक्ष का सुल्तान" कहे जाने वाले सुल्तान अल-नेयादी (Sultan al-Neyadi) अंतरिक्ष में छह महीने बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे, जब वह फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर ISS के लिए रवाना होंगे.

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश की रूढ़िवादी छवि को बदलने के लिए कई सुधार पेश किए हैं. इन प्रयासों में महिलाओं को पुरुष अभिभावक के बिना गाड़ी चलाने और विदेश यात्रा करने की अनुमति देना शामिल है. इस कदम को भी उनके सकारात्मक प्रयासों के परिणाम के रूप में देखा जा रहा है.

The official Axiom Space portraits of the two Saudi astronauts - Ali AlQarni and Rayyanah Barnawi - who are heading to the ISS this spring. pic.twitter.com/5lNeLpAWo6