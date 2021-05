भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच 04 मई को होगी वर्चुअल समिट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 04 मई, 2021 को यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन (वर्चुअल समिट) आयोजित करेंगे. विदेश मंत्रालय की नवीनतम प्रेस रिलीज के मुताबिक, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बहुआयामी रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करना है.

प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दोनों कोविड 19 महामारी से लड़ने के लिए परस्पर सहयोग और वैश्विक प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे. उनके समिट के विचार-विमर्श में एक व्यापक रोडमैप वर्ष, 2030 को शामिल करने की उम्मीद है, जो अगले दशक में भारत-ब्रिटेन सहयोग को और अधिक बढ़ाने के साथ ही और गहरा करने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

-पुलिस-टू-पीपल रिलेशनशिप

-व्यापार और समृद्धि

-रक्षा और सुरक्षा

-जलवायु कार्रवाई और स्वास्थ्य सेवा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 19 अप्रैल, 2021 को देश में उग्र COVID-19 दूसरी लहर के कारण अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है. वे 25 अप्रैल को भारत का दौरा करने वाले थे. तब यह निर्णय लिया गया था कि, ब्रिटिश प्रधानमंत्री भविष्य में यूके-इंडिया पार्टनरशिप के लिए अपनी योजनाओं को शुरू करने के लिए बाद, प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक आभासी बैठक करेंगे.

PM Narendra Modi will hold a Virtual Summit with Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson on 4 May 2021. India and UK enjoy a Strategic Partnership since 2004. It has been marked by regular high-level exchanges and growing convergences in diverse area: MEA (File photos) pic.twitter.com/jHoTiPbg3m