Sudan Prime Minister resigns: सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा क्यों दिया?

Sudan Prime Minister resigns: सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच 02 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफे देने की घोषणा कर दी. संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हमदोक को सूडान की सत्ता हस्तांतरण सरकार में आमजन का एक चेहरा माना जाता था.

अक्टूबर 2021 में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद एक समझौते के तहत उन्हें उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था. उस समय वह अपने मंत्रिमंडल का गठन करने में नाकाम रहे थे और अब उनके इस्तीफे ने सूडान को सुरक्षा एवं आर्थिक चुनौतियों के बीच राजनीतिक अनिश्चितता में डाल दिया है.

दरअसल, सूडान में हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुआ था और अब्दुल्ला हमदोक को अपदस्थ कर सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी. हालांकि, बाद में सैन्य अधिकारी अब्दुल्ला हमदोक को प्रधानमंत्री पद पर बहाल करने पर तैयार हो गए थे. बहरहाल, इस समझौते को लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों ने खारिज कर दिया था और बदलाव के साथ पूर्ण रूप से एक अलग सरकार की मांग की है.

