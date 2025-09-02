भारत के पांच सबसे बडे़ जिले कौन से हैं? टॉप 5 में 3 राजस्थान के नाम, क्या जानते हैं आप

भारत एक बड़ा देश है, जिसमें अट्ठाईस राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे नए आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 725 जिले हैं और गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। लद्दाख में स्थित लेह, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के कारण, भारत के कई राज्यों और जिलों की आबादी बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल के मामले में भारत हमेशा से एक बड़ा देश रहा है। भौगोलिक रूप से, यहां कुछ सबसे बड़े जिले हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के दस सबसे बड़े जिलों की सूची नीचे दी गई है: कच्छ (गुजरात) क्षेत्रफल: 45,652 वर्ग किलोमीटर गुजरात के कच्छ जिले को कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 6 नगरपालिकाएं, 939 गांव और 10 तालुका हैं। कच्छ जिला न केवल कच्छी लोगों का घर है, बल्कि यह कच्छ के रण, बन्नी घास के मैदानों और ग्रेट एवं लिटिल रण के मौसमी दलदली इलाकों में पाई जाने वाली भारतीय जंगली गधों की आबादी के लिए भी जाना जाता है।

लेह (लद्दाख) क्षेत्रफल: 45,110 वर्ग किलोमीटर गुजरात के कच्छ जिले के बाद, लद्दाख के लेह जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के दस सबसे बड़े जिलों में से एक है। वर्तमान में, पूरा लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में केवल दो जिले हैं: लेह और कारगिल। भारत के सबसे बड़े जिले यहां भारत के सबसे बड़े जिलों की एक सूची दी गई है, जिसमें उनके भौगोलिक क्षेत्रफल और राज्य का नाम बताया गया है। जिला राज्य क्षेत्रफल (वर्ग किमी में) कच्छ गुजरात 45,652 लेह लद्दाख 45,110 जैसलमेर राजस्थान 38,401 बीकानेर राजस्थान 30,247.90 बाड़मेर राजस्थान 28,387 जोधपुर राजस्थान 22,850 अनंतपुर आंध्र प्रदेश 19,130 नागौर राजस्थान 17,718 कुरनूल आंध्र प्रदेश 17,658 प्रकाशम आंध्र प्रदेश 17,626

जैसलमेर (राजस्थान) क्षेत्रफल: 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। यह लेह के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन इसकी आबादी सबसे कम मानी जाती है। यहां की जनसंख्या केवल 6.7 लाख है। जैसलमेर शहर थार मरुस्थल में स्थित है, जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। आजकल, राजस्थान का जैसलमेर इलाका पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। हर साल देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं। बीकानेर (राजस्थान) क्षेत्रफल: 30,247.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हिसाब से, बीकानेर जिला राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला है और यह राज्य के चार अन्य जिलों- नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और गंगानगर से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 30,247.90 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर के देशनोक में करणी माता का चूहों वाला मंदिर अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर इसी जिले से होकर गुजरती है।