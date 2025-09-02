IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
भारत के पांच सबसे बडे़ जिले कौन से हैं? टॉप 5 में 3 राजस्थान के नाम, क्या जानते हैं आप

By Mahima Sharan
Sep 2, 2025

क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के सबसे बड़े जिलों के बारे में जानें, जिनमें गुजरात के विशाल कच्छ जिले से लेकर लद्दाख के लेह और राजस्थान के जैसलमेर तक शामिल हैं। इन विशाल प्रशासनिक क्षेत्रों के बारे में कुछ खास बातें जानें, जैसे कि उनकी अनोखी भौगोलिक बनावट और सांस्कृतिक महत्व।

भारत एक बड़ा देश है, जिसमें अट्ठाईस राज्य और नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे नए आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 725 जिले हैं और गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। लद्दाख में स्थित लेह, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के कारण, भारत के कई राज्यों और जिलों की आबादी बहुत ज्यादा है।

क्षेत्रफल के मामले में भारत हमेशा से एक बड़ा देश रहा है। भौगोलिक रूप से, यहां कुछ सबसे बड़े जिले हैं। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के दस सबसे बड़े जिलों की सूची नीचे दी गई है:

कच्छ (गुजरात)

क्षेत्रफल: 45,652 वर्ग किलोमीटर

गुजरात के कच्छ जिले को कुल क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 45,652 वर्ग किलोमीटर है और इसमें 6 नगरपालिकाएं, 939 गांव और 10 तालुका हैं। कच्छ जिला न केवल कच्छी लोगों का घर है, बल्कि यह कच्छ के रण, बन्नी घास के मैदानों और ग्रेट एवं लिटिल रण के मौसमी दलदली इलाकों में पाई जाने वाली भारतीय जंगली गधों की आबादी के लिए भी जाना जाता है।

लेह (लद्दाख)

क्षेत्रफल: 45,110 वर्ग किलोमीटर

गुजरात के कच्छ जिले के बाद, लद्दाख के लेह जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है और यह भारत के दस सबसे बड़े जिलों में से एक है। वर्तमान में, पूरा लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में केवल दो जिले हैं: लेह और कारगिल।

भारत के सबसे बड़े जिले

यहां भारत के सबसे बड़े जिलों की एक सूची दी गई है, जिसमें उनके भौगोलिक क्षेत्रफल और राज्य का नाम बताया गया है।

जिला

राज्य

क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)

कच्छ

गुजरात

45,652

लेह

लद्दाख

45,110

जैसलमेर

राजस्थान

38,401

बीकानेर

राजस्थान

30,247.90

बाड़मेर

राजस्थान

28,387

जोधपुर

राजस्थान

22,850

अनंतपुर

आंध्र प्रदेश

19,130

नागौर

राजस्थान

17,718

कुरनूल

आंध्र प्रदेश

17,658

प्रकाशम

आंध्र प्रदेश

17,626

जैसलमेर (राजस्थान)

क्षेत्रफल: 38,401 वर्ग किलोमीटर

जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। यह लेह के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन इसकी आबादी सबसे कम मानी जाती है। यहां की जनसंख्या केवल 6.7 लाख है। जैसलमेर शहर थार मरुस्थल में स्थित है, जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। आजकल, राजस्थान का जैसलमेर इलाका पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। हर साल देश और दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने आते हैं।

बीकानेर (राजस्थान)

क्षेत्रफल: 30,247.90 वर्ग किलोमीटर

क्षेत्रफल के हिसाब से, बीकानेर जिला राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा जिला है और यह राज्य के चार अन्य जिलों- नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और गंगानगर से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 30,247.90 वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर के देशनोक में करणी माता का चूहों वाला मंदिर अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी नहर इसी जिले से होकर गुजरती है।

बाड़मेर (राजस्थान)

क्षेत्रफल: 28,387 वर्ग किलोमीटर

बाड़मेर जिला राजस्थान राज्य का तीसरा और भारत का पांचवां सबसे बड़ा जिला है। यह खास जिला थार मरुस्थल में स्थित है और 28,387 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का यह जिला खास तौर पर अपने लोक संगीत और नृत्य, लूनी नदी और रेत के टीलों के लिए जाना जाता है।


