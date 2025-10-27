साल 2025 में दुनिया के सबसे दुखी देश कौन से है, क्या भारत भी इस लिस्ट में है? यहां देखें

किसी देश को सबसे नाखुश क्या बनाता है? यह एक जटिल सवाल है, लेकिन किसी देश की खुशी अक्सर सामाजिक सहयोग, आय और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों से जुड़ी होती है। इसके अलावा, आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार की कमी भी कुछ मुख्य संकेतक हैं। जब ये चीजें नहीं होती हैं, तो देश की खुशहाली पर बुरा असर पड़ता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन्हीं और दूसरे कारकों के आधार पर देशों को रैंक करती है। सबसे नई रिपोर्ट में 140 से ज्यादा देशों का विश्लेषण किया गया है। तो, दुनिया का सबसे दुखी देश कौन सा है? सबसे नई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, वह देश अफगानिस्तान है। इस लेख में हम यह करीब से देखेंगे कि कोई देश नाखुश क्यों होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट: दुनिया के सबसे दुखी देशों की लिस्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, दुनिया के सबसे नाखुश देशों की सूची यहां दी गई है: रैंक देश जीवन मूल्यांकन बदलाव (2012 से) सामाजिक सहयोग प्रति व्यक्ति जीडीपी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा आजादी उदारता भ्रष्टाचार को लेकर धारणा 1 अफगानिस्तान 1.364 −4.099 - - 116* - - - 2 सिएरा लियोन 2.998 −1.320 136 120 111* 106 64 109 3 लेबनान 3.188 −1.743 90 87 66* 137 94 111 4 मलावी 3.260 −0.853 140 132 106* 105 103 47 5 जिम्बाब्वे 3.396 −1.431 127 119 115* 120 139 49 6 बोत्सवाना 3.438 −0.532 110 63 - 86 125 81 7 डीआर कांगो 3.469 −1.109 114 134 - 109 78 117 8 यमन 3.561 −0.493 - - - - - - 9 कोमोरोस 3.754 −0.097 139 118 - 138 73 30 10 लेसोथो 3.757 −1.141 96 125 - 121 138 101

अफगानिस्तान अफगानिस्तान का जीवन मूल्यांकन स्कोर 1.364 है, और यह लगातार दुनिया का सबसे नाखुश देश बना हुआ है। यहां चल रहे मानवीय संकट, संघर्ष करती अर्थव्यवस्था और गहरी राजनीतिक अस्थिरता इस व्यापक असंतोष के मुख्य कारण हैं। सामाजिक सहयोग की कमी और व्यापक गरीबी का मतलब है कि कई नागरिकों के पास स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए बुनियादी संसाधन भी नहीं हैं। आजादी की कमी और हिंसा के लगातार खतरे से यह गंभीर हालत और भी बदतर हो जाती है। इसके कारण ज्यादातर लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गई है। सिएरा लियोन 2.998 के स्कोर के साथ सिएरा लियोन सबसे नाखुश देशों में से एक है। यह देश गरीबी की ऊंची दर और एक चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, नाखुशी बढ़ाने वाले मुख्य कारक हैं। व्यापक भ्रष्टाचार और सामाजिक सहयोग की कमी देश की खुशहाली को और कमजोर करती है। कुछ प्रगति के बावजूद, नागरिक अक्सर अपनी सरकार में आजादी और भरोसे की कमी महसूस करते हैं।

लेबनान लेबनान का जीवन मूल्यांकन स्कोर 3.188 है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे दुखी देश बनाता है। देश गंभीर आर्थिक पतन और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है, जिससे कई लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ज्यादा महंगाई ने लोगों की बचत खत्म कर दी है और बुनियादी सामानों को बहुत महंगा बना दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर गरीबी फैली है। इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे नागरिकों को जरूरी सहयोग नहीं मिल पाता। इसके कारण उनमें गहरी निराशा और असुरक्षा की भावना है। मलावी मलावी का जीवन मूल्यांकन स्कोर 3.260 है, जो इसे दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक बनाता है। यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जहां 70% से ज्यादा आबादी गरीबी में रहती है। यह गरीबी, स्वस्थ जीवन तक सीमित पहुंच और भ्रष्टाचार की ऊंची धारणा के साथ मिलकर, लोगों की भलाई की भावना को कम करती है। हालांकि लोग अक्सर उदार होते हैं, लेकिन आजादी और सामाजिक सहयोग की कमी का मतलब है कि उनके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की बहुत कम ताकत है।

जिम्बाब्वे 3.396 के स्कोर के साथ, जिम्बाब्वे को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी कम खुशी रैंकिंग का कारण हैं। दशकों की राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष करती अर्थव्यवस्था के कारण यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और जरूरी सेवाओं की कमी है। कम स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और भ्रष्टाचार की व्यापक धारणा लोगों की नाखुशी को और बढ़ाती है। हालांकि यहां समुदाय की एक मजबूत भावना है, लेकिन आजादी और सामाजिक सहयोग की कमी के कारण लोगों के लिए भविष्य के बारे में उम्मीद रखना मुश्किल हो जाता है। बोत्सवाना एक अपेक्षाकृत स्थिर देश होने के बावजूद, बोत्सवाना 3.438 के स्कोर के साथ दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक है। देश ऊंची बेरोजगारी और एचआईवी/एड्स की ऊंची दर जैसी सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, जो कम जीवन प्रत्याशा का कारण बनती है। सामाजिक सहयोग की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर ऊंची धारणा नागरिकों की खुशी को और कम करती है। हालांकि देश हीरों से समृद्ध है, लेकिन इसकी दौलत का फायदा आम आदमी की भलाई के लिए नहीं होता है।

डीआर कांगो 3.469 के जीवन मूल्यांकन स्कोर के साथ, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी सबसे कम खुशहाल देशों में से एक है। यह देश लगातार संघर्ष, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त है। सामाजिक सहयोग की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर ऊंची धारणा नागरिकों के लिए एक मुश्किल माहौल बनाती है। इसके साथ ही, कम स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और सीमित आर्थिक अवसर लोगों के लिए सुरक्षा और भलाई की भावना पाना चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। यमन 3.561 के जीवन मूल्यांकन स्कोर के साथ, यमन दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक है। यह देश 2014 से एक विनाशकारी संघर्ष में उलझा हुआ है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट कहा है। व्यापक हिंसा, विस्थापन और ढह चुकी अर्थव्यवस्था ने लाखों लोगों को मदद की सख्त जरूरत में छोड़ दिया है। सामाजिक सहयोग, आजादी और एक कामकाजी सरकार की कमी यहां की आबादी द्वारा महसूस की जाने वाली गहरी नाखुशी और निराशा का कारण है।

कोमोरोस कोमोरोस का जीवन मूल्यांकन स्कोर 3.754 है, जो इसे सबसे निचली रैंक वाले देशों में रखता है। इसके कम स्कोर का एक मुख्य कारण कम स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और सामाजिक सहयोग की कमी है। देश को शासन से संबंधित चुनौतियों और भ्रष्टाचार को लेकर ऊंची धारणा का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि यहां के लोग उदार होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आर्थिक अवसरों और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी के कारण उनके लिए अपने भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना मुश्किल होता है। लेसोथो 3.757 के जीवन मूल्यांकन स्कोर के साथ, लेसोथो दुनिया के सबसे नाखुश देशों में से एक है। देश को गरीबी की ऊंची दर और दुनिया में सबसे ज्यादा एचआईवी/एड्स प्रसार दरों में से एक सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो स्वस्थ जीवन प्रत्याशा पर भारी असर डालता है। भ्रष्टाचार को लेकर ऊंची धारणा और आजादी की कमी नागरिकों के लिए अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करना मुश्किल बना देती है।

कौन सा देश सबसे दुखी माना जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, दुनिया का सबसे दुखी देश अफगानिस्तान को माना जाता है। यह 147 देशों में से 147वें स्थान पर है, जो इसे वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे रखता है। अफगानिस्तान इस सूची में सबसे ऊपर क्यों है: राजनीतिक अस्थिरता: सालों के संघर्ष और शासन में हुए बदलावों ने रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। आर्थिक पतन: व्यापक गरीबी और बेरोजगारी के कारण कई लोग जरूरी चीजों के बिना रहने को मजबूर हैं। मानवाधिकार के मुद्दे: खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजादी तक पहुंच बहुत सीमित है। क्या भारत एक खुशहाल देश है? भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी तक यह 'खुश' देशों में शामिल नहीं है। कम से कम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 तो यही बताती है। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है, जो इसे दुनिया भर में निचले स्तर पर रखता है।