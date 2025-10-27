साल 2025 में दुनिया के सबसे दुखी देश कौन से है, क्या भारत भी इस लिस्ट में है? यहां देखें

IB SA Admit Card 2025 Download Link
By Bagesh Yadav
Oct 27, 2025, 16:46 IST

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश है। सालों से चल रहे संघर्ष, ढहती अर्थव्यवस्था और आजादी पर लगी पाबंदियों ने यहां के नागरिकों की भलाई पर बहुत बुरा असर डाला है। यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा और जीवन में अपने फैसले खुद लेने की आजादी जैसे कारकों का इस्तेमाल करके दुनिया भर के देशों की खुशी का मूल्यांकन करती है। अंतरराष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद, अफगानिस्तान अभी भी अस्थिरता और मानवीय चुनौतियों से जूझ रहा है। इसी वजह से यह देश हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे है।

किसी देश को सबसे नाखुश क्या बनाता है? यह एक जटिल सवाल है, लेकिन किसी देश की खुशी अक्सर सामाजिक सहयोग, आय और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा जैसे कारकों से जुड़ी होती है। इसके अलावा, आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार की कमी भी कुछ मुख्य संकेतक हैं। जब ये चीजें नहीं होती हैं, तो देश की खुशहाली पर बुरा असर पड़ता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन्हीं और दूसरे कारकों के आधार पर देशों को रैंक करती है। सबसे नई रिपोर्ट में 140 से ज्यादा देशों का विश्लेषण किया गया है। तो, दुनिया का सबसे दुखी देश कौन सा है? सबसे नई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, वह देश अफगानिस्तान है। इस लेख में हम यह करीब से देखेंगे कि कोई देश नाखुश क्यों होता है।

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट: दुनिया के सबसे दुखी देशों की लिस्ट

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, दुनिया के सबसे नाखुश देशों की सूची यहां दी गई है:

रैंक

देश

जीवन मूल्यांकन

बदलाव (2012 से)

सामाजिक सहयोग

प्रति व्यक्ति जीडीपी

स्वस्थ जीवन प्रत्याशा

आजादी

उदारता

भ्रष्टाचार को लेकर धारणा

1

अफगानिस्तान

1.364

−4.099

-

-

116*

-

-

-

2

सिएरा लियोन

2.998

−1.320

136

120

111*

106

64

109

3

लेबनान

3.188

−1.743

90

87

66*

137

94

111

4

मलावी

3.260

−0.853

140

132

106*

105

103

47

5

जिम्बाब्वे

3.396

−1.431

127

119

115*

120

139

49

6

बोत्सवाना

3.438

−0.532

110

63

-

86

125

81

7

डीआर कांगो

3.469

−1.109

114

134

-

109

78

117

8

यमन

3.561

−0.493

-

-

-

-

-

-

9

कोमोरोस

3.754

−0.097

139

118

-

138

73

30

10

लेसोथो

3.757

−1.141

96

125

-

121

138

101

अफगानिस्तान

अफगानिस्तान का जीवन मूल्यांकन स्कोर 1.364 है, और यह लगातार दुनिया का सबसे नाखुश देश बना हुआ है। यहां चल रहे मानवीय संकट, संघर्ष करती अर्थव्यवस्था और गहरी राजनीतिक अस्थिरता इस व्यापक असंतोष के मुख्य कारण हैं। सामाजिक सहयोग की कमी और व्यापक गरीबी का मतलब है कि कई नागरिकों के पास स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए बुनियादी संसाधन भी नहीं हैं। आजादी की कमी और हिंसा के लगातार खतरे से यह गंभीर हालत और भी बदतर हो जाती है। इसके कारण ज्यादातर लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गई है।

सिएरा लियोन

2.998 के स्कोर के साथ सिएरा लियोन सबसे नाखुश देशों में से एक है। यह देश गरीबी की ऊंची दर और एक चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, नाखुशी बढ़ाने वाले मुख्य कारक हैं। व्यापक भ्रष्टाचार और सामाजिक सहयोग की कमी देश की खुशहाली को और कमजोर करती है। कुछ प्रगति के बावजूद, नागरिक अक्सर अपनी सरकार में आजादी और भरोसे की कमी महसूस करते हैं।

लेबनान

लेबनान का जीवन मूल्यांकन स्कोर 3.188 है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे दुखी देश बनाता है। देश गंभीर आर्थिक पतन और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है, जिससे कई लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ज्यादा महंगाई ने लोगों की बचत खत्म कर दी है और बुनियादी सामानों को बहुत महंगा बना दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर गरीबी फैली है। इसके साथ ही, सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे नागरिकों को जरूरी सहयोग नहीं मिल पाता। इसके कारण उनमें गहरी निराशा और असुरक्षा की भावना है।

मलावी

मलावी का जीवन मूल्यांकन स्कोर 3.260 है, जो इसे दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक बनाता है। यह देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, जहां 70% से ज्यादा आबादी गरीबी में रहती है। यह गरीबी, स्वस्थ जीवन तक सीमित पहुंच और भ्रष्टाचार की ऊंची धारणा के साथ मिलकर, लोगों की भलाई की भावना को कम करती है। हालांकि लोग अक्सर उदार होते हैं, लेकिन आजादी और सामाजिक सहयोग की कमी का मतलब है कि उनके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की बहुत कम ताकत है।

जिम्बाब्वे

3.396 के स्कोर के साथ, जिम्बाब्वे को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसकी कम खुशी रैंकिंग का कारण हैं। दशकों की राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष करती अर्थव्यवस्था के कारण यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और जरूरी सेवाओं की कमी है। कम स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और भ्रष्टाचार की व्यापक धारणा लोगों की नाखुशी को और बढ़ाती है। हालांकि यहां समुदाय की एक मजबूत भावना है, लेकिन आजादी और सामाजिक सहयोग की कमी के कारण लोगों के लिए भविष्य के बारे में उम्मीद रखना मुश्किल हो जाता है।

बोत्सवाना

एक अपेक्षाकृत स्थिर देश होने के बावजूद, बोत्सवाना 3.438 के स्कोर के साथ दुनिया के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक है। देश ऊंची बेरोजगारी और एचआईवी/एड्स की ऊंची दर जैसी सामाजिक समस्याओं से जूझ रहा है, जो कम जीवन प्रत्याशा का कारण बनती है। सामाजिक सहयोग की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर ऊंची धारणा नागरिकों की खुशी को और कम करती है। हालांकि देश हीरों से समृद्ध है, लेकिन इसकी दौलत का फायदा आम आदमी की भलाई के लिए नहीं होता है।

डीआर कांगो

3.469 के जीवन मूल्यांकन स्कोर के साथ, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी सबसे कम खुशहाल देशों में से एक है। यह देश लगातार संघर्ष, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त है। सामाजिक सहयोग की कमी और भ्रष्टाचार को लेकर ऊंची धारणा नागरिकों के लिए एक मुश्किल माहौल बनाती है। इसके साथ ही, कम स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और सीमित आर्थिक अवसर लोगों के लिए सुरक्षा और भलाई की भावना पाना चुनौतीपूर्ण बना देते हैं।

यमन

3.561 के जीवन मूल्यांकन स्कोर के साथ, यमन दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक है। यह देश 2014 से एक विनाशकारी संघर्ष में उलझा हुआ है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे खराब मानवीय संकट कहा है। व्यापक हिंसा, विस्थापन और ढह चुकी अर्थव्यवस्था ने लाखों लोगों को मदद की सख्त जरूरत में छोड़ दिया है। सामाजिक सहयोग, आजादी और एक कामकाजी सरकार की कमी यहां की आबादी द्वारा महसूस की जाने वाली गहरी नाखुशी और निराशा का कारण है।

कोमोरोस

कोमोरोस का जीवन मूल्यांकन स्कोर 3.754 है, जो इसे सबसे निचली रैंक वाले देशों में रखता है। इसके कम स्कोर का एक मुख्य कारण कम स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और सामाजिक सहयोग की कमी है। देश को शासन से संबंधित चुनौतियों और भ्रष्टाचार को लेकर ऊंची धारणा का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि यहां के लोग उदार होने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आर्थिक अवसरों और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी के कारण उनके लिए अपने भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना मुश्किल होता है।

लेसोथो

3.757 के जीवन मूल्यांकन स्कोर के साथ, लेसोथो दुनिया के सबसे नाखुश देशों में से एक है। देश को गरीबी की ऊंची दर और दुनिया में सबसे ज्यादा एचआईवी/एड्स प्रसार दरों में से एक सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो स्वस्थ जीवन प्रत्याशा पर भारी असर डालता है। भ्रष्टाचार को लेकर ऊंची धारणा और आजादी की कमी नागरिकों के लिए अपने जीवन पर नियंत्रण महसूस करना मुश्किल बना देती है।

कौन सा देश सबसे दुखी माना जाता है?

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, दुनिया का सबसे दुखी देश अफगानिस्तान को माना जाता है। यह 147 देशों में से 147वें स्थान पर है, जो इसे वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे नीचे रखता है।

अफगानिस्तान इस सूची में सबसे ऊपर क्यों है:

राजनीतिक अस्थिरता: सालों के संघर्ष और शासन में हुए बदलावों ने रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाला है।

आर्थिक पतन: व्यापक गरीबी और बेरोजगारी के कारण कई लोग जरूरी चीजों के बिना रहने को मजबूर हैं।

मानवाधिकार के मुद्दे: खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आजादी तक पहुंच बहुत सीमित है।

क्या भारत एक खुशहाल देश है?

भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी तक यह 'खुश' देशों में शामिल नहीं है। कम से कम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 तो यही बताती है। भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर है, जो इसे दुनिया भर में निचले स्तर पर रखता है।

भारत की खुशी का स्नैपशॉट:

स्कोर: पिछले कुछ सालों में 4.054 से सुधरकर 4.389 हो गया है।

मजबूत पक्ष:

मजबूत सामाजिक सहयोग: परिवार और समुदाय के रिश्ते भावनात्मक मजबूती का एक बड़ा स्रोत बने हुए हैं।

कमजोर पक्ष:

आजादी की कमी का अहसास: कई भारतीय अपने जीवन के फैसले लेने की क्षमता से सीमित संतुष्टि की बात करते हैं।

संस्थानों में विश्वास: भ्रष्टाचार को लेकर बनी धारणा हैप्पीनेस स्कोर को लगातार नीचे खींच रही है।

निष्कर्ष यह है कि हमने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के आधार पर दुनिया के सबसे दुखी देशों की रैंकिंग को देखा है। यह याद रखना जरूरी है कि यह रिपोर्ट खुशी को मापने के लिए कुछ खास तरह के डेटा और एक विशेष तरीके का इस्तेमाल करती है। यह रैंकिंग जीवन मूल्यांकन पर आधारित है, जहां लोग खुद अपने जीवन को रेट करते हैं।

यह डेटा दुनिया भर में लोगों की भलाई की हालत के बारे में एक कीमती जानकारी देता है। यह सामाजिक सहयोग, आय और आजादी जैसे कारकों पर प्रकाश डालता है। हालांकि, यह इस बात की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता कि कोई देश असल में किस चीज से खुश होता है। हर देश और उसके लोग अपने अनोखे तरीकों से खुशी और मुश्किलों से लड़ने की ताकत ढूंढते हैं, और खुशी कई अलग-अलग रूपों में पाई जा सकती है।

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

