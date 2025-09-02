दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर कौन-सा था, जानें नाम

डायनासोर कई आकार और प्रकार के होते थे, लेकिन अर्जेंटीनोसॉरस उन सबमें सबसे बड़ा था। दक्षिण अमेरिका के इस टाइटनोसॉर को अब तक खोजे गए सबसे बड़े डायनासोर का खिताब मिला है। हालांकि, इसके कुछ ही जीवाश्म मिले हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अर्जेंटीनोसॉरस प्रीहिस्टोरिक दुनिया का सबसे भारी जीव था।
दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर कौन-सा है?
अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटीनोसॉरस हुएनकुलेंसिस है। यह एक विशाल शाकाहारी सारोपोड था, जो लगभग 9.4 करोड़ साल पहले उस जगह पर रहता था, जिसे आज अर्जेंटीना के नाम से जाना जाता है। यह डायनासोर टाइटनोसॉर समूह का हिस्सा था, जो अपनी लंबी गर्दन, विशाल शरीर और धीमी, लेकिन स्थिर चाल के लिए जाने जाते थे।
यह डायनासोर कितना बड़ा था?
अर्जेंटीनोसॉरस एक विशाल टाइटनोसॉर था। इसका पूरा कंकाल कभी नहीं मिला, इसलिए इसके सटीक आकार के बारे में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। रीढ़ और पैरों की हड्डियों के जीवाश्मों के आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसकी लंबाई 30 से 35 मीटर (98-115 फीट) के बीच थी। कंधे तक इसकी ऊंचाई करीब 7 मीटर (23 फीट) मानी जाती है, जो इसे बहुत ऊंचा बनाती है। इसके अलावा, माना जाता है कि इस डायनासोर का वजन 100 टन (220,000 पाउंड) तक था।
अर्जेंटीनोसॉरस मांसाहारी था या शाकाहारी?
यह शाकाहारी था। अर्जेंटीनोसॉरस पेड़-पौधे खाता था और अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल पेड़ों की ऊंची डालियों तक पहुंचने और बड़े इलाके में भोजन करने के लिए करता था।
क्या अर्जेंटीनोसॉरस के अवशेष आज भी सुरक्षित हैं?
हां, लेकिन इसके केवल कुछ ही अवशेष मिले हैं। इनमें रीढ़ की 13 हड्डियां (कशेरुकाएं), पसलियों के टुकड़े और जांघ की हड्डी का एक हिस्सा शामिल है। इन अवशेषों को अर्जेंटीना के संग्रहालयों और जीवाश्म प्रयोगशालाओं में सुरक्षित रखा गया है। इसका पूरा कंकाल आज तक नहीं मिला है।
सबसे बड़े डायनासोर के बारे में रोचक तथ्य
-अर्जेंटीनोसॉरस का वजन 15 हाथियों के बराबर हो सकता था।
-इसका अनुमानित वजन 100 टन तक है, जो इसे जमीन पर ब्लू व्हेल से भी भारी बनाता है।
-इसकी केवल 13 कशेरुकाएं (रीढ़ की हड्डियां) ही मिली हैं।
-इसके पूरे शरीर का आकार बहुत कम हड्डियों के आधार पर लगाया गया एक वैज्ञानिक अनुमान है। यह कैसा दिखता था, इसका ज्यादातर हिस्सा आज भी एक रहस्य है।
-अकेले इसकी गर्दन ही 10 मीटर लंबी हो सकती थी।
- अर्जेंटीनोसॉरस की गर्दन ही एक स्कूल बस से भी लंबी रही होगी।
-टाइटनोसॉर, सारोपोड समूह के आखिरी डायनासोर थे।
-जहां कई बड़े डायनासोर पहले ही विलुप्त हो गए थे, वहीं अर्जेंटीनोसॉरस जैसे टाइटनोसॉर सामूहिक विलुप्ति की घटना से ठीक पहले तक मौजूद थे।
-अर्जेंटीना में 1980 के दशक में एक किसान जब अपने खेत में काम कर रहे थे, तब उन्हें गलती से इसकी पहली हड्डी मिली थी।
